Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 27, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/27/2021
|HART, MICHAEL
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED ON BOND
|5/27/2021
|HART, MICHAEL
|ARSON/THREAT
|RELEASED ON BOND
|5/27/2021
|HART, MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|5/27/2021
|HART, MICHAEL
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|RELEASED ON BOND
|5/27/2021
|HART, MICHAEL
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED ON BOND
|5/27/2021
|HART, MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|5/27/2021
|LATTA, DANA ALDEN JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|SIERRA-JIMENEZ, GABEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|SIERRA-JIMENEZ, GABEL
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|STRINGFIELD, CHRISTOPHER JAMES
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/27/2021
|WALLACE, JOSEPH AARON
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/27/2021
|WARREN, CHAUNCEY LEE JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|CON-RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|CONSPIRACY/ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|CON-FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|CON-DANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJURE
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|CONSPIRACY/ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|CON-ROBBERY
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|CON-ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|FIREARM POSS W/FELONY CONVICTION
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|DANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJURE
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|5/27/2021
|WILLIAMS, THEDRAL THOMAS III
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC