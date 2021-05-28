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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 27, 2021

Carroll County Times
May 28, 2021 6:43 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/27/2021HART, MICHAELFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED ON BOND
5/27/2021HART, MICHAELARSON/THREATRELEASED ON BOND
5/27/2021HART, MICHAELASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
5/27/2021HART, MICHAELDISTURB THE PEACE/DISORDERLYRELEASED ON BOND
5/27/2021HART, MICHAELDISORDERLY CONDUCTRELEASED ON BOND
5/27/2021HART, MICHAELASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
5/27/2021LATTA, DANA ALDEN JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/27/2021SIERRA-JIMENEZ, GABELCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
5/27/2021SIERRA-JIMENEZ, GABELVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
5/27/2021STRINGFIELD, CHRISTOPHER JAMESFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
5/27/2021WALLACE, JOSEPH AARONFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/27/2021WARREN, CHAUNCEY LEE JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIICON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIICON-RECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIICONSPIRACY/ASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIICON-FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIICON-DANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJUREHELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIICONSPIRACY/ASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIICON-ROBBERYHELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIICON-ARMED ROBBERYHELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIIFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIIFIREARM POSS W/FELONY CONVICTIONHELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIIDANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJUREHELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIITHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIIRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIIASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIIASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIIROBBERYHELD AT CCDC
5/27/2021WILLIAMS, THEDRAL THOMAS IIIARMED ROBBERYHELD AT CCDC

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