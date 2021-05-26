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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 25, 2021

Carroll County Times
May 26, 2021 8:49 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/25/2021BARNES, DAMIYA D'AISITHEFT: $100 TO UNDER $1,500 
5/25/2021SPECHT, JARED DANIELFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
5/25/2021BUTTS, CORY RYANPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGERELEASED-UNSECURED BOND
5/25/2021BUTTS, CORY RYANPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGERELEASED-UNSECURED BOND
5/25/2021BUTTS, CORY RYANDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-UNSECURED BOND
5/25/2021BUTTS, CORY RYANUNSAFE BACKING OF MOTOR VEH.RELEASED-UNSECURED BOND
5/25/2021BUTTS, CORY RYANPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGERELEASED-UNSECURED BOND
5/25/2021BUTTS, CORY RYANPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGERELEASED-UNSECURED BOND
5/25/2021BUTTS, CORY RYANDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-UNSECURED BOND
5/25/2021BUTTS, CORY RYANTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
5/25/2021BUTTS, CORY RYANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/25/2021FEIT, SHAWN LYNNFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
5/25/2021NEWCOMB, CANDY LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/25/2021GODLOVE, GUY ROBERTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/25/2021GARDNER, JASON LYNNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/25/2021SHIREY, SIERRA ODEACDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/25/2021SHIREY, SIERRA ODEACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/25/2021SHIREY, SIERRA ODEACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/25/2021SAMFORD, EMILIY ANNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC

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