Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 25, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/25/2021
|BARNES, DAMIYA D'AISI
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|5/25/2021
|SPECHT, JARED DANIEL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/2021
|BUTTS, CORY RYAN
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/2021
|BUTTS, CORY RYAN
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/2021
|BUTTS, CORY RYAN
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/2021
|BUTTS, CORY RYAN
|UNSAFE BACKING OF MOTOR VEH.
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/2021
|BUTTS, CORY RYAN
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/2021
|BUTTS, CORY RYAN
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/2021
|BUTTS, CORY RYAN
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/2021
|BUTTS, CORY RYAN
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/2021
|BUTTS, CORY RYAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/2021
|FEIT, SHAWN LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/2021
|NEWCOMB, CANDY LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/25/2021
|GODLOVE, GUY ROBERT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/25/2021
|GARDNER, JASON LYNN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/25/2021
|SHIREY, SIERRA ODEA
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/25/2021
|SHIREY, SIERRA ODEA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/25/2021
|SHIREY, SIERRA ODEA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/25/2021
|SAMFORD, EMILIY ANN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC