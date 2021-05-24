Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 23, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/23/2021
|GOODING, KRISTOPHER KEENE
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|5/23/2021
|GOODING, KRISTOPHER KEENE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|5/23/2021
|GOODING, KRISTOPHER KEENE
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|5/23/2021
|GOODING, KRISTOPHER KEENE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/23/2021
|WRIGHT, RANDALL DUANE
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/23/2021
|WRIGHT, RANDALL DUANE
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/23/2021
|WRIGHT, RANDALL DUANE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/23/2021
|WRIGHT, RANDALL DUANE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/23/2021
|SHORTS, D'WAN SR
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/23/2021
|SHORTS, D'WAN SR
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/23/2021
|WILLIAMSON, ANTONIO LAMAR
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/23/2021
|WILLIAMSON, ANTONIO LAMAR
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/23/2021
|WILLIAMSON, ANTONIO LAMAR
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE