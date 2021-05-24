xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 23, 2021

Carroll County Times
May 24, 2021 10:49 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/23/2021GOODING, KRISTOPHER KEENEINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
5/23/2021GOODING, KRISTOPHER KEENERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
5/23/2021GOODING, KRISTOPHER KEENEDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
5/23/2021GOODING, KRISTOPHER KEENEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/23/2021WRIGHT, RANDALL DUANEDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/23/2021WRIGHT, RANDALL DUANEDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/23/2021WRIGHT, RANDALL DUANECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/23/2021WRIGHT, RANDALL DUANECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/23/2021SHORTS, D'WAN SRTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
5/23/2021SHORTS, D'WAN SRTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
5/23/2021WILLIAMSON, ANTONIO LAMARUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/23/2021WILLIAMSON, ANTONIO LAMARMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/23/2021WILLIAMSON, ANTONIO LAMARTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Latest Carroll County Crime

Advertisement

Most Read

Advertisement