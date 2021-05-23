Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 22, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/22/2021
|COBURN, TRAVIS ALLAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/22/2021
|SPANGLER, MICHAEL JOSEPH
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|5/22/2021
|SPANGLER, MICHAEL JOSEPH
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|5/22/2021
|SPANGLER, MICHAEL JOSEPH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|5/22/2021
|SPANGLER, MICHAEL JOSEPH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|5/22/2021
|JENKINS, MARK STEWART
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/22/2021
|JENKINS, MARK STEWART
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/22/2021
|SEELEY, ANDREW THOM
|CONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|HELD AT CCDC