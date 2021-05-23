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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 22, 2021

Carroll County Times
May 23, 2021 10:00 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/22/2021COBURN, TRAVIS ALLANASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
5/22/2021SPANGLER, MICHAEL JOSEPHDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
5/22/2021SPANGLER, MICHAEL JOSEPHCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
5/22/2021SPANGLER, MICHAEL JOSEPHCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
5/22/2021SPANGLER, MICHAEL JOSEPHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
5/22/2021JENKINS, MARK STEWARTDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/22/2021JENKINS, MARK STEWARTDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/22/2021SEELEY, ANDREW THOMCONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERSHELD AT CCDC

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