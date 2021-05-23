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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 21, 2021

Carroll County Times
May 23, 2021 9:58 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/21/2021ROUGUSKI, DEBORAH ANNFORGE/COUNTERFEIT SIGNATUREHELD AT CCDC
5/21/2021WISE, DONALD JRTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
5/21/2021JOHN, MICHAEL PATRICKEXTORTION: VALUE $1K TO <$10,000HELD AT CCDC
5/21/2021MAGRUDER, BRYSON LAMONTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/21/2021MAGRUDER, HAILI KHRISTIANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/2021ROSEWAG, AMANDA SUSANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/21/2021GOODMAN, DONNIE JOE IIIVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
5/21/2021GOODMAN, DONNIE JOE IIIVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
5/21/2021ROHRER, JOHN HOWARDRECKLESS ENDANGERMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/2021ROHRER, JOHN HOWARDASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/2021ROHRER, JOHN HOWARDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/2021EAST, VANESSA SUEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/2021PALYA, MICHAEL PATRICK JRCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/2021PALYA, MICHAEL PATRICK JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/2021PALYA, MICHAEL PATRICK JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/2021OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAHCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
5/21/2021OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAHALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROCHELD AT CCDC
5/21/2021OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAHCDS DIST-NARCHELD AT CCDC
5/21/2021WISE, DONALD JRNEGLECT OF MINORHELD ON MULTIPLE ARRESTS
5/21/2021WISE, DONALD JR HELD ON MULTIPLE ARRESTS
5/21/2021WISE, DONALD JRNEGLECT OF MINORHELD ON MULTIPLE ARRESTS
5/21/2021WISE, DONALD JRNEGLECT OF MINORHELD ON MULTIPLE ARRESTS
5/21/2021WISE, DONALD JRTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD ON MULTIPLE ARRESTS
5/21/2021GREEN, YVONNE VENTTANEGLECT OF MINORRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/2021GREEN, YVONNE VENTTANEGLECT OF MINORRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/2021GREEN, YVONNE VENTTACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/2021GREEN, YVONNE VENTTA RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/2021GREEN, YVONNE VENTTANEGLECT OF MINORRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/2021GREEN, YVONNE VENTTACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/2021GREEN, YVONNE VENTTACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/2021BRANSON, SAVANNA LEIGHFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC

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