Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 21, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/21/2021
|ROUGUSKI, DEBORAH ANN
|FORGE/COUNTERFEIT SIGNATURE
|HELD AT CCDC
|5/21/2021
|WISE, DONALD JR
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|5/21/2021
|JOHN, MICHAEL PATRICK
|EXTORTION: VALUE $1K TO <$10,000
|HELD AT CCDC
|5/21/2021
|MAGRUDER, BRYSON LAMONT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/21/2021
|MAGRUDER, HAILI KHRISTIAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/2021
|ROSEWAG, AMANDA SUSAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/21/2021
|GOODMAN, DONNIE JOE III
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|5/21/2021
|GOODMAN, DONNIE JOE III
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|5/21/2021
|ROHRER, JOHN HOWARD
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/2021
|ROHRER, JOHN HOWARD
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/2021
|ROHRER, JOHN HOWARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/2021
|EAST, VANESSA SUE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/2021
|PALYA, MICHAEL PATRICK JR
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/2021
|PALYA, MICHAEL PATRICK JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/2021
|PALYA, MICHAEL PATRICK JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/2021
|OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAH
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|5/21/2021
|OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAH
|ALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROC
|HELD AT CCDC
|5/21/2021
|OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAH
|CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC
|5/21/2021
|WISE, DONALD JR
|NEGLECT OF MINOR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|5/21/2021
|WISE, DONALD JR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|5/21/2021
|WISE, DONALD JR
|NEGLECT OF MINOR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|5/21/2021
|WISE, DONALD JR
|NEGLECT OF MINOR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|5/21/2021
|WISE, DONALD JR
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|5/21/2021
|GREEN, YVONNE VENTTA
|NEGLECT OF MINOR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/2021
|GREEN, YVONNE VENTTA
|NEGLECT OF MINOR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/2021
|GREEN, YVONNE VENTTA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/2021
|GREEN, YVONNE VENTTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/2021
|GREEN, YVONNE VENTTA
|NEGLECT OF MINOR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/2021
|GREEN, YVONNE VENTTA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/2021
|GREEN, YVONNE VENTTA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/2021
|BRANSON, SAVANNA LEIGH
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC