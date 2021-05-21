Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 20, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/20/2021
|BARNES, CODY JACOB
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC
|5/20/2021
|DOLLY, ERIC RYAN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/20/2021
|DOLLY, ERIC RYAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/20/2021
|HILL, BRIAN HUNTER
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/2021
|WOODYARD, JOSEPH DONAHUE
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|5/20/2021
|WOODYARD, JOSEPH DONAHUE
|FRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500
|5/20/2021
|WOODYARD, JOSEPH DONAHUE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|5/20/2021
|WOODYARD, JOSEPH DONAHUE
|THEFT LESS THAN $100.00
|5/20/2021
|MAYNE, WESLEY THOMAS
|SEXUAL SOLICITATION OF A MINOR
|HELD AT CCDC
|5/20/2021
|MAYNE, WESLEY THOMAS
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|5/20/2021
|MAYNE, WESLEY THOMAS
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|5/20/2021
|STOCKTON, RICHARD OWEN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/20/2021
|STOCKTON, RICHARD OWEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/20/2021
|BLIZZARD, JEREMY EVAN-LEROY
|FAIL REG OFFENDER/ FLASE INFO
|HELD AT CCDC