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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 20, 2021

Carroll County Times
May 21, 2021 7:34 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/20/2021BARNES, CODY JACOBESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC
5/20/2021DOLLY, ERIC RYANASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/20/2021DOLLY, ERIC RYANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/20/2021HILL, BRIAN HUNTERFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/2021WOODYARD, JOSEPH DONAHUECREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER 
5/20/2021WOODYARD, JOSEPH DONAHUEFRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500 
5/20/2021WOODYARD, JOSEPH DONAHUETHEFT: $100 TO UNDER $1,500 
5/20/2021WOODYARD, JOSEPH DONAHUETHEFT LESS THAN $100.00 
5/20/2021MAYNE, WESLEY THOMASSEXUAL SOLICITATION OF A MINORHELD AT CCDC
5/20/2021MAYNE, WESLEY THOMASPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
5/20/2021MAYNE, WESLEY THOMASCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
5/20/2021STOCKTON, RICHARD OWENDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
5/20/2021STOCKTON, RICHARD OWENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/20/2021BLIZZARD, JEREMY EVAN-LEROYFAIL REG OFFENDER/ FLASE INFOHELD AT CCDC

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