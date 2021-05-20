Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 19, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/19/2021
|REICHERT, BRANDI SUE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/19/2021
|REICHERT, BRANDI SUE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/19/2021
|WILLIAMS, AUBREY CHARLES JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|5/19/2021
|WILLIAMS, AUBREY CHARLES JR
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|HELD AT CCDC
|5/19/2021
|WILLIAMS, AUBREY CHARLES JR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|5/19/2021
|WILLIAMS, AUBREY CHARLES JR
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|5/19/2021
|WILLIAMS, AUBREY CHARLES JR
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|5/19/2021
|WILLIAMS, AUBREY CHARLES JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|5/19/2021
|WILLIAMS, AUBREY CHARLES JR
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|5/19/2021
|SUMMERS, MALIK DIMITRI
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/19/2021
|PERRY, MARK ALAN
|CDS:IMPORT 5-45 KILO MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|5/19/2021
|PERRY, MARK ALAN
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED ON BOND
|5/19/2021
|PERRY, MARK ALAN
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED ON BOND
|5/19/2021
|WEDDLE, KEVIN LEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/19/2021
|POSENO, RANDALL SCOTT
|TRESPASS: PUBLIC AGENCY DURING BUSINESS HOURS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/19/2021
|POSENO, RANDALL SCOTT
|DISTURB PEACE - LOUD NOISE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/19/2021
|POSENO, RANDALL SCOTT
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/19/2021
|POSENO, RANDALL SCOTT
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/19/2021
|FOGLE, BRITTANY LEE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|5/19/2021
|FOGLE, BRITTANY LEE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|5/19/2021
|FOGLE, BRITTANY LEE
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|5/19/2021
|FOGLE, BRITTANY LEE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|5/19/2021
|FOGLE, BRITTANY LEE
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|5/19/2021
|FOGLE, BRITTANY LEE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/19/2021
|FOGLE, BRITTANY LEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC