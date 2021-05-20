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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 19, 2021

Carroll County Times
May 20, 2021 8:31 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/19/2021REICHERT, BRANDI SUECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/19/2021REICHERT, BRANDI SUECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/19/2021WILLIAMS, AUBREY CHARLES JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
5/19/2021WILLIAMS, AUBREY CHARLES JRDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERHELD AT CCDC
5/19/2021WILLIAMS, AUBREY CHARLES JRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
5/19/2021WILLIAMS, AUBREY CHARLES JRDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
5/19/2021WILLIAMS, AUBREY CHARLES JRDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
5/19/2021WILLIAMS, AUBREY CHARLES JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
5/19/2021WILLIAMS, AUBREY CHARLES JRTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
5/19/2021SUMMERS, MALIK DIMITRICONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONRELEASED-UNSECURED BOND
5/19/2021PERRY, MARK ALANCDS:IMPORT 5-45 KILO MARIJUANARELEASED ON BOND
5/19/2021PERRY, MARK ALANCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+RELEASED ON BOND
5/19/2021PERRY, MARK ALANCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED ON BOND
5/19/2021WEDDLE, KEVIN LEEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
5/19/2021POSENO, RANDALL SCOTTTRESPASS: PUBLIC AGENCY DURING BUSINESS HOURSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/19/2021POSENO, RANDALL SCOTTDISTURB PEACE - LOUD NOISERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/19/2021POSENO, RANDALL SCOTTDISTURB THE PEACE/DISORDERLYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/19/2021POSENO, RANDALL SCOTTFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/19/2021FOGLE, BRITTANY LEEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
5/19/2021FOGLE, BRITTANY LEETHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
5/19/2021FOGLE, BRITTANY LEEROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
5/19/2021FOGLE, BRITTANY LEETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
5/19/2021FOGLE, BRITTANY LEEROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
5/19/2021FOGLE, BRITTANY LEEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/19/2021FOGLE, BRITTANY LEEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC

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