xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 18, 2021

Carroll County Times
May 19, 2021 1:34 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/18/2021PRITCHETT, FREDDIE HOWARD PERNELROBBERYHELD AT CCDC
5/18/2021PRITCHETT, FREDDIE HOWARD PERNELTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
5/18/2021PRITCHETT, FREDDIE HOWARD PERNELTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
5/18/2021PRITCHETT, FREDDIE HOWARD PERNELTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
5/18/2021PRITCHETT, FREDDIE HOWARD PERNELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/18/2021PRITCHETT, FREDDIE HOWARD PERNELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/18/2021MYERS, JEROME LEE JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/18/2021FOREMAN, KIMBERLY SUEVIOLATION OF PROBATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/18/2021FOREMAN, KIMBERLY SUEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/18/2021JACKSON, TAMMY MARIEVIOLATION OF PROBATIONRELEASED ON BOND
5/18/2021JACKSON, TAMMY MARIEFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND
5/18/2021JACKSON, TAMMY MARIEFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND
5/18/2021VINES, MALIK JALEELTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/18/2021VINES, MALIK JALEELTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/18/2021HAMMOND, MARTIE LOUISECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
5/18/2021HAMMOND, MARTIE LOUISECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
5/18/2021HAMMOND, MARTIE LOUISECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
5/18/2021HAMMOND, MARTIE LOUISECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
5/18/2021HAMMOND, MARTIE LOUISECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
5/18/2021HAMMOND, MARTIE LOUISECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
5/18/2021HAMMOND, MARTIE LOUISEPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
5/18/2021HAMMOND, MARTIE LOUISEPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
5/18/2021HAMMOND, MARTIE LOUISEPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
5/18/2021HAMMOND, MARTIE LOUISEPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
5/18/2021HAMMOND, MARTIE LOUISEPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETHELD AT CCDC
5/18/2021HAMMOND, MARTIE LOUISEPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETHELD AT CCDC
5/18/2021HAMMOND, MARTIE LOUISEPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETHELD AT CCDC
5/18/2021HAMMOND, MARTIE LOUISEPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETHELD AT CCDC
5/18/2021HILLIARD, ROBERT JONATHANSEX OFFENSE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/18/2021HILLIARD, ROBERT JONATHANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/18/2021HILLIARD, ROBERT JONATHANSEX ABUSE MINORHELD AT CCDC
5/18/2021EDWARDS, DAVID MICHAEL JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/18/2021MARTIN, WILLIAM MICHAELASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
5/18/2021MARCANTONI, JILLIAN JUDEENCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/18/2021MARCANTONI, JILLIAN JUDEENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Latest Carroll County Crime

Advertisement

Most Read

Advertisement