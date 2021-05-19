Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 18, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/18/2021
|PRITCHETT, FREDDIE HOWARD PERNEL
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|PRITCHETT, FREDDIE HOWARD PERNEL
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|PRITCHETT, FREDDIE HOWARD PERNEL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|PRITCHETT, FREDDIE HOWARD PERNEL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|PRITCHETT, FREDDIE HOWARD PERNEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|PRITCHETT, FREDDIE HOWARD PERNEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|MYERS, JEROME LEE JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|FOREMAN, KIMBERLY SUE
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/18/2021
|FOREMAN, KIMBERLY SUE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/18/2021
|JACKSON, TAMMY MARIE
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED ON BOND
|5/18/2021
|JACKSON, TAMMY MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND
|5/18/2021
|JACKSON, TAMMY MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND
|5/18/2021
|VINES, MALIK JALEEL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/18/2021
|VINES, MALIK JALEEL
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/18/2021
|HAMMOND, MARTIE LOUISE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|HAMMOND, MARTIE LOUISE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|HAMMOND, MARTIE LOUISE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|HAMMOND, MARTIE LOUISE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|HAMMOND, MARTIE LOUISE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|HAMMOND, MARTIE LOUISE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|HAMMOND, MARTIE LOUISE
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|HAMMOND, MARTIE LOUISE
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|HAMMOND, MARTIE LOUISE
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|HAMMOND, MARTIE LOUISE
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|HAMMOND, MARTIE LOUISE
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|HAMMOND, MARTIE LOUISE
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|HAMMOND, MARTIE LOUISE
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|HAMMOND, MARTIE LOUISE
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|HILLIARD, ROBERT JONATHAN
|SEX OFFENSE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|HILLIARD, ROBERT JONATHAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|HILLIARD, ROBERT JONATHAN
|SEX ABUSE MINOR
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|EDWARDS, DAVID MICHAEL JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/18/2021
|MARTIN, WILLIAM MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/18/2021
|MARCANTONI, JILLIAN JUDEEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/18/2021
|MARCANTONI, JILLIAN JUDEEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE