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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 15-16, 2021

Carroll County Times
May 18, 2021 9:00 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/16/2021COX, TRACY LAMARCON-MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+HELD AT CCDC
5/16/2021COX, TRACY LAMARCON-MALICIOUS BURNING/FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/16/2021COX, TRACY LAMARCON-ARSON SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/16/2021COX, TRACY LAMARMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+HELD AT CCDC
5/16/2021COX, TRACY LAMARMALICIOUS BURNING/FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/16/2021COX, TRACY LAMARARSON SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/16/2021CHRISTIANSEN, JAMES MICHAELASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/16/2021CHRISTIANSEN, JAMES MICHAELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/16/2021LAWSON, JEFFREY ROBERTASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/16/2021LAWSON, JEFFREY ROBERTASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
 
5/15/2021BELCHER, BRENT BRANDONTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
5/15/2021BERRAOUI, MICHAEL AMIRRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
5/15/2021BERRAOUI, MICHAEL AMIRFALSE IMPRISONMENTHELD AT CCDC
5/15/2021BERRAOUI, MICHAEL AMIRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/15/2021BERRAOUI, MICHAEL AMIRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/15/2021HAWBAKER, MICHAEL WAYNECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
5/15/2021HAWBAKER, MICHAEL WAYNECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
5/15/2021HAWBAKER, MICHAEL WAYNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
5/15/2021HAWBAKER, MICHAEL WAYNECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
5/15/2021HELMICK, JESSICA LEEVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
5/15/2021KOONTZ, KELLEY MARIEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND

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