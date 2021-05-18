Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 15-16, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/16/2021
|COX, TRACY LAMAR
|CON-MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|HELD AT CCDC
|5/16/2021
|COX, TRACY LAMAR
|CON-MALICIOUS BURNING/FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/16/2021
|COX, TRACY LAMAR
|CON-ARSON SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/16/2021
|COX, TRACY LAMAR
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|HELD AT CCDC
|5/16/2021
|COX, TRACY LAMAR
|MALICIOUS BURNING/FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/16/2021
|COX, TRACY LAMAR
|ARSON SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/16/2021
|CHRISTIANSEN, JAMES MICHAEL
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/16/2021
|CHRISTIANSEN, JAMES MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/16/2021
|LAWSON, JEFFREY ROBERT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/16/2021
|LAWSON, JEFFREY ROBERT
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/15/2021
|BELCHER, BRENT BRANDON
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|5/15/2021
|BERRAOUI, MICHAEL AMIR
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|5/15/2021
|BERRAOUI, MICHAEL AMIR
|FALSE IMPRISONMENT
|HELD AT CCDC
|5/15/2021
|BERRAOUI, MICHAEL AMIR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/15/2021
|BERRAOUI, MICHAEL AMIR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/15/2021
|HAWBAKER, MICHAEL WAYNE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|5/15/2021
|HAWBAKER, MICHAEL WAYNE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|5/15/2021
|HAWBAKER, MICHAEL WAYNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|5/15/2021
|HAWBAKER, MICHAEL WAYNE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|5/15/2021
|HELMICK, JESSICA LEE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|5/15/2021
|KOONTZ, KELLEY MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND