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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 12-14, 2021

Carroll County Times
May 18, 2021 8:57 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/14/2021SHOEMAKER, KENNETH ROBERTCREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD AT CCDC
5/14/2021SHOEMAKER, KENNETH ROBERTTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
5/14/2021SMALL, JAMES THOMAS SRFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
5/14/2021SMALL, JAMES THOMAS SRTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
5/14/2021BELCHER, BRENT BRANDONCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/14/2021BELCHER, BRENT BRANDONCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/14/2021SCHETROMPF, KEVIN JAMESPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETRELEASED-UNSECURED BOND
5/14/2021SCHETROMPF, KEVIN JAMESCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/14/2021SCHETROMPF, KEVIN JAMESCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/14/2021SCHETROMPF, KEVIN JAMESCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
5/14/2021SCHETROMPF, KEVIN JAMESCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
5/14/2021GARLAND, RICHARD EARLFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/14/2021LIBERTINI, NICHOLAS ANTHONYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/14/2021BARNES, LEE THOMAS JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/14/2021HARMON, JASON HOWARDFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/14/2021HARMON, JASON HOWARDFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/14/2021CROOK, DANIEL WAYNE JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/14/2021CROOK, DANIEL WAYNE JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/14/2021COSTLEY, NATHANIEL MAURICEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/14/2021SPURRIER, ADAM THOMASDRIVING ON REVOKED LICENSEHELD AT CCDC
5/14/2021SULLIVAN JR, IVAN LEROYDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
5/13/2021RIVERA, KYLE ANDREWDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
5/13/2021WHEELER, JENNIFER MICHELLERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
5/13/2021WHEELER, JENNIFER MICHELLEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/13/2021WHEELER, JENNIFER MICHELLEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/13/2021HARDY, NEIL EDWARD JRRETALIATE - WITNESSRELEASED ON BOND
5/13/2021HARDY, NEIL EDWARD JRREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONRELEASED ON BOND
5/13/2021LINTON, COREY SHANECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/13/2021LINTON, COREY SHANECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/13/2021BREDELL, RONNIE LOUISDISTURB THE PEACE/DISORDERLYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/13/2021BREDELL, RONNIE LOUISINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/13/2021SHRINER, DONALD WAYNE JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
5/13/2021SHRINER, DONALD WAYNE JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
 
5/12/2021BEARD, SAMUEL DAVIDFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/12/2021DAUBERT, SHANNON LEAASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021ELY, MATHEW CHARLESVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
5/12/2021MARSH, MYKAYELA ANNEMARIEINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021MARSH, MYKAYELA ANNEMARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021PRIMO, BRYAN LANCECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021PRIMO, BRYAN LANCECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021PRIMO, BRYAN LANCETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021SEAL, RONALD ALLAN JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021SEAL, RONALD ALLAN JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021SNYDER, CHRISTOPHER EDWARDPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021SNYDER, CHRISTOPHER EDWARDNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021SNYDER, CHRISTOPHER EDWARDRECKLESS DRIVINGRELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021SNYDER, CHRISTOPHER EDWARDFAILURE TO CONTROL VEH. SPEED ON HWY. TO AVOID COLLISIONRELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021SNYDER, CHRISTOPHER EDWARDFAILURE OF VEH. DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT TO GIVE INSURANCE POLICY INFORMATIONRELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021SNYDER, CHRISTOPHER EDWARDFAIL VEH DRIVER IN ACC.TO RPT.(BODILY INJ., DEATH,ATTENDED VEH. DAMAGE,PROP DAMAGE)TO NEAREST POLICERELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021SNYDER, CHRISTOPHER EDWARDFAIL OF VEH DRIVER IN(BODILY INJ,DEATH,ATTEND VEH,ATTEND PROP. DAMAGE)ACCIDENT TO EXHIBIT LIC TO PORELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021SNYDER, CHRISTOPHER EDWARDFAIL OF DRIVER IN (BODILY INJURY,DEATH,ATTEND VEH,ATTENDED PROPERTY)ACCIDENT TO FURNISH REQ ID & LICRELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021SNYDER, CHRISTOPHER EDWARDFAILURE TO RETURN TO & REMAIN AT SCENE OF ACCIDENTINVOLVING ATTENDED (VEH.DAMAGE,PROPERTY DAMAGE)RELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021SNYDER, CHRISTOPHER EDWARDFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED (VEH., PROPERTY)RELEASED-UNSECURED BOND
5/12/2021THOMAS, TYLER JAMESONVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
5/12/2021WALLS, KELLY MELISSAOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERHELD AT CCDC
5/12/2021WALLS, KELLY MELISSAASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/12/2021WALLS, KELLY MELISSAASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC

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