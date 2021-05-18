Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 12-14, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/14/2021
|SHOEMAKER, KENNETH ROBERT
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD AT CCDC
|5/14/2021
|SHOEMAKER, KENNETH ROBERT
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|5/14/2021
|SMALL, JAMES THOMAS SR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/14/2021
|SMALL, JAMES THOMAS SR
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/14/2021
|BELCHER, BRENT BRANDON
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/14/2021
|BELCHER, BRENT BRANDON
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/14/2021
|SCHETROMPF, KEVIN JAMES
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/14/2021
|SCHETROMPF, KEVIN JAMES
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/14/2021
|SCHETROMPF, KEVIN JAMES
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/14/2021
|SCHETROMPF, KEVIN JAMES
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/14/2021
|SCHETROMPF, KEVIN JAMES
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/14/2021
|GARLAND, RICHARD EARL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/14/2021
|LIBERTINI, NICHOLAS ANTHONY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/14/2021
|BARNES, LEE THOMAS JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/14/2021
|HARMON, JASON HOWARD
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/14/2021
|HARMON, JASON HOWARD
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/14/2021
|CROOK, DANIEL WAYNE JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/14/2021
|CROOK, DANIEL WAYNE JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/14/2021
|COSTLEY, NATHANIEL MAURICE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/14/2021
|SPURRIER, ADAM THOMAS
|DRIVING ON REVOKED LICENSE
|HELD AT CCDC
|5/14/2021
|SULLIVAN JR, IVAN LEROY
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|5/13/2021
|RIVERA, KYLE ANDREW
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|5/13/2021
|WHEELER, JENNIFER MICHELLE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|5/13/2021
|WHEELER, JENNIFER MICHELLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/13/2021
|WHEELER, JENNIFER MICHELLE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/13/2021
|HARDY, NEIL EDWARD JR
|RETALIATE - WITNESS
|RELEASED ON BOND
|5/13/2021
|HARDY, NEIL EDWARD JR
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|RELEASED ON BOND
|5/13/2021
|LINTON, COREY SHANE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/13/2021
|LINTON, COREY SHANE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/13/2021
|BREDELL, RONNIE LOUIS
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/13/2021
|BREDELL, RONNIE LOUIS
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/13/2021
|SHRINER, DONALD WAYNE JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|5/13/2021
|SHRINER, DONALD WAYNE JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|5/12/2021
|BEARD, SAMUEL DAVID
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/12/2021
|DAUBERT, SHANNON LEA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|ELY, MATHEW CHARLES
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|5/12/2021
|MARSH, MYKAYELA ANNEMARIE
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|MARSH, MYKAYELA ANNEMARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|PRIMO, BRYAN LANCE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|PRIMO, BRYAN LANCE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|PRIMO, BRYAN LANCE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|SEAL, RONALD ALLAN JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|SEAL, RONALD ALLAN JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|SNYDER, CHRISTOPHER EDWARD
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|SNYDER, CHRISTOPHER EDWARD
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|SNYDER, CHRISTOPHER EDWARD
|RECKLESS DRIVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|SNYDER, CHRISTOPHER EDWARD
|FAILURE TO CONTROL VEH. SPEED ON HWY. TO AVOID COLLISION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|SNYDER, CHRISTOPHER EDWARD
|FAILURE OF VEH. DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT TO GIVE INSURANCE POLICY INFORMATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|SNYDER, CHRISTOPHER EDWARD
|FAIL VEH DRIVER IN ACC.TO RPT.(BODILY INJ., DEATH,ATTENDED VEH. DAMAGE,PROP DAMAGE)TO NEAREST POLICE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|SNYDER, CHRISTOPHER EDWARD
|FAIL OF VEH DRIVER IN(BODILY INJ,DEATH,ATTEND VEH,ATTEND PROP. DAMAGE)ACCIDENT TO EXHIBIT LIC TO PO
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|SNYDER, CHRISTOPHER EDWARD
|FAIL OF DRIVER IN (BODILY INJURY,DEATH,ATTEND VEH,ATTENDED PROPERTY)ACCIDENT TO FURNISH REQ ID & LIC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|SNYDER, CHRISTOPHER EDWARD
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN AT SCENE OF ACCIDENTINVOLVING ATTENDED (VEH.DAMAGE,PROPERTY DAMAGE)
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|SNYDER, CHRISTOPHER EDWARD
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED (VEH., PROPERTY)
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/12/2021
|THOMAS, TYLER JAMESON
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|5/12/2021
|WALLS, KELLY MELISSA
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|5/12/2021
|WALLS, KELLY MELISSA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/12/2021
|WALLS, KELLY MELISSA
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC