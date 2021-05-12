Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 11, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/11/2021
|ZAVONA, STEVEN LEWIS
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|5/11/2021
|MYERS, JEROME LEE JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/11/2021
|MYERS, JEROME LEE JR
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|5/11/2021
|HAWKINS, DANIEL ALEXANDER
|FALSE IMPRISONMENT
|HELD AT CCDC
|5/11/2021
|HAWKINS, DANIEL ALEXANDER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/11/2021
|SZELES, BRIAN R
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/11/2021
|MCNEAL, MICHAEL VERNON JR
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/11/2021
|MCNEAL, MICHAEL VERNON JR
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/11/2021
|MCNEAL, MICHAEL VERNON JR
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/11/2021
|MCNEAL, MICHAEL VERNON JR
|DRIVING UNDER INFLU OF ALCO.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/11/2021
|MCNEAL, MICHAEL VERNON JR
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/11/2021
|MCNEAL, MICHAEL VERNON JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/11/2021
|MCNEAL, MICHAEL VERNON JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/11/2021
|STOCKTON, RICHARD OWEN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/2021
|STOCKTON, RICHARD OWEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/2021
|STOCKTON, RICHARD OWEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/11/2021
|JORDAN, GREGORY STEVEN II
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND