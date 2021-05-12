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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 11, 2021

Carroll County Times
May 12, 2021 8:45 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/11/2021ZAVONA, STEVEN LEWISDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
5/11/2021MYERS, JEROME LEE JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/11/2021MYERS, JEROME LEE JRTHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
5/11/2021HAWKINS, DANIEL ALEXANDERFALSE IMPRISONMENTHELD AT CCDC
5/11/2021HAWKINS, DANIEL ALEXANDERASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/11/2021SZELES, BRIAN RFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/11/2021MCNEAL, MICHAEL VERNON JRDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/11/2021MCNEAL, MICHAEL VERNON JRDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/11/2021MCNEAL, MICHAEL VERNON JRDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/11/2021MCNEAL, MICHAEL VERNON JRDRIVING UNDER INFLU OF ALCO.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/11/2021MCNEAL, MICHAEL VERNON JRCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/11/2021MCNEAL, MICHAEL VERNON JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/11/2021MCNEAL, MICHAEL VERNON JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/11/2021STOCKTON, RICHARD OWENDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
5/11/2021STOCKTON, RICHARD OWENCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
5/11/2021STOCKTON, RICHARD OWENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/11/2021JORDAN, GREGORY STEVEN IIASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND

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