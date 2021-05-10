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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 8, 2021

Carroll County Times
May 10, 2021 9:24 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/8/2021SMITH, PAULASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/8/2021MILLBERRY, RIDGE LOGANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/8/2021MILLBERRY, RIDGE LOGANCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/8/2021THOMAS, TYLER JAMESONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/8/2021THOMAS, TYLER JAMESONASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/8/2021PILLI, ERIC VINCENTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/8/2021LABARCA-ADAMS, EMILY ESTHERFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/8/2021MILLER, KYLE JOSEPHESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC
5/8/2021MILLER, KYLE JOSEPHESCAPE - FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/8/2021HAMMOND, MARTIE LOUISECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND

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