Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 8, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/8/2021
|SMITH, PAUL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/8/2021
|MILLBERRY, RIDGE LOGAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/8/2021
|MILLBERRY, RIDGE LOGAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/8/2021
|THOMAS, TYLER JAMESON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/8/2021
|THOMAS, TYLER JAMESON
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/8/2021
|PILLI, ERIC VINCENT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/8/2021
|LABARCA-ADAMS, EMILY ESTHER
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/8/2021
|MILLER, KYLE JOSEPH
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC
|5/8/2021
|MILLER, KYLE JOSEPH
|ESCAPE - FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/8/2021
|HAMMOND, MARTIE LOUISE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND