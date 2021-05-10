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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 9, 2021

Carroll County Times
May 10, 2021 9:26 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/9/2021MURRAY, CALVIN EUGENE JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/9/2021MURRAY, CALVIN EUGENE JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/9/2021MURRAY, CALVIN EUGENE JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/9/2021SANCHEZ, KELLY MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/9/2021SANCHEZ, KELLY MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/9/2021SANCHEZ, KELLY MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/9/2021SANCHEZ, KELLY MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
5/9/2021SANCHEZ, KELLY MARIECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
5/9/2021POBLETT-HAVEN, ASHLEY MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/9/2021POBLETT-HAVEN, ASHLEY MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/9/2021POBLETT-HAVEN, ASHLEY MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/9/2021POBLETT-HAVEN, ASHLEY MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
5/9/2021POBLETT-HAVEN, ASHLEY MARIECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND

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