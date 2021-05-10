Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 9, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/9/2021
|MURRAY, CALVIN EUGENE JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/9/2021
|MURRAY, CALVIN EUGENE JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/9/2021
|MURRAY, CALVIN EUGENE JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/9/2021
|SANCHEZ, KELLY MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/9/2021
|SANCHEZ, KELLY MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/9/2021
|SANCHEZ, KELLY MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/9/2021
|SANCHEZ, KELLY MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/9/2021
|SANCHEZ, KELLY MARIE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/9/2021
|POBLETT-HAVEN, ASHLEY MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/9/2021
|POBLETT-HAVEN, ASHLEY MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/9/2021
|POBLETT-HAVEN, ASHLEY MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/9/2021
|POBLETT-HAVEN, ASHLEY MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/9/2021
|POBLETT-HAVEN, ASHLEY MARIE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND