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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 7, 2021

Carroll County Times
May 08, 2021 4:31 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/7/2021HAZELTON, OCTAVIA SHERETHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
5/7/2021GROOMES, DAVID BRIANDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
5/7/2021WILLET, CHRISTINA MARIE(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. NOT EQUIPPED WITH AN IGNITION INTERLOCK AS REQUIRED BY PROGRAMHELD AT CCDC
5/7/2021WHITE, WAYNE DANIEL JRDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSHELD AT CCDC
5/7/2021JACKSON, CHRISTIAN IMMANUELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/7/2021JACKSON, CHRISTIAN IMMANUELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/7/2021MCDANIEL, DAVID JAMESCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/7/2021MCDANIEL, DAVID JAMESCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/7/2021GROVESTON, KYLE ROBERTDRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGRRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/7/2021GROVESTON, KYLE ROBERTFAILING TO PERFORM REQUIRED ACT PERTAINING TO DRIVERS LICRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/7/2021GROVESTON, KYLE ROBERTDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/7/2021GROVESTON, KYLE ROBERTDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/7/2021GROVESTON, KYLE ROBERTDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/7/2021GROVESTON, KYLE ROBERTDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/7/2021EPPLEY, RILEY ALLANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/7/2021EPPLEY, RILEY ALLANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/7/2021EPPLEY, RILEY ALLANVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
5/7/2021MILLER, TYRELL RENARDCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED TO OTHER AGENCY

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