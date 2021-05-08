Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 7, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/7/2021
|HAZELTON, OCTAVIA SHERE
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|5/7/2021
|GROOMES, DAVID BRIAN
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|5/7/2021
|WILLET, CHRISTINA MARIE
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. NOT EQUIPPED WITH AN IGNITION INTERLOCK AS REQUIRED BY PROGRAM
|HELD AT CCDC
|5/7/2021
|WHITE, WAYNE DANIEL JR
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|HELD AT CCDC
|5/7/2021
|JACKSON, CHRISTIAN IMMANUEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/7/2021
|JACKSON, CHRISTIAN IMMANUEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/7/2021
|MCDANIEL, DAVID JAMES
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/7/2021
|MCDANIEL, DAVID JAMES
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/7/2021
|GROVESTON, KYLE ROBERT
|DRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/7/2021
|GROVESTON, KYLE ROBERT
|FAILING TO PERFORM REQUIRED ACT PERTAINING TO DRIVERS LIC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/7/2021
|GROVESTON, KYLE ROBERT
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/7/2021
|GROVESTON, KYLE ROBERT
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/7/2021
|GROVESTON, KYLE ROBERT
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/7/2021
|GROVESTON, KYLE ROBERT
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/7/2021
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/7/2021
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/7/2021
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|5/7/2021
|MILLER, TYRELL RENARD
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED TO OTHER AGENCY