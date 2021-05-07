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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 6, 2021

Carroll County Times
May 07, 2021 6:51 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/6/2021SIMMS, CHAD EVERETT(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
5/6/2021O'CONNOR, GEORGE PHILLIP CHARLESASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
5/6/2021PEREGOY, RICHARD DOUGLASHANDGUN IN VEHICL:PUBLIC ROAD, ETC 
5/6/2021PEREGOY, RICHARD DOUGLASHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC 
5/6/2021PEREGOY, RICHARD DOUGLASLOADED HANDGUN ON PERSON 
5/6/2021PEREGOY, RICHARD DOUGLASLOADED HANDGUN IN VEHICLE 
5/6/2021PEREGOY, RICHARD DOUGLASDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
5/6/2021PEREGOY, RICHARD DOUGLASDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
5/6/2021SALZMAN, TIMOTHY EDWIN JRHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/6/2021SALZMAN, TIMOTHY EDWIN JRWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/6/2021SALZMAN, TIMOTHY EDWIN JRLOADED HANDGUN ON PERSONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/6/2021SALZMAN, TIMOTHY EDWIN JRLOADED HANDGUN IN VEHICLERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/6/2021PENROD, JEFFREY ALLENTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
5/6/2021PENROD, JEFFREY ALLENOBTAIN GOODS, MONEY-FORGERYRELEASED-UNSECURED BOND
5/6/2021PENROD, JEFFREY ALLENALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.RELEASED-UNSECURED BOND
5/6/2021PENROD, JEFFREY ALLENISSUE FALSE DOCUMENTRELEASED-UNSECURED BOND
5/6/2021PENROD, JEFFREY ALLENFORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTSRELEASED-UNSECURED BOND
5/6/2021PENROD, JEFFREY ALLENATT-BD CK/ISSUE/NSF/$1,000 TO <10KRELEASED-UNSECURED BOND
5/6/2021PENROD, JEFFREY ALLENBD CK/ISSUE/NSF/$1,000 TO <10KRELEASED-UNSECURED BOND
5/6/2021PENROD, JEFFREY ALLENBD CK/PASS/NSF/UND $1000RELEASED-UNSECURED BOND
5/6/2021PENROD, JEFFREY ALLENATTEMPT - THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
5/6/2021PENROD, JEFFREY ALLENTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
5/6/2021PENROD, JEFFREY ALLENTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
5/6/2021PENROD, JEFFREY ALLENTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
5/6/2021WARFIELD, JOHN CLEVELANDDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
5/6/2021WARFIELD, JOHN CLEVELANDBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-UNSECURED BOND
5/6/2021DORSEY, CARLTON LOUISVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/6/2021NELSON, RAVEN TA'NAI KASHANAVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
5/6/2021MATHIAS, ANGELA CHRISTINEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/6/2021SULLIVAN, IVAN LEROY JRFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
5/6/2021JOHNSON, GARRY WAYNEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND

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