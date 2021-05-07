Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 6, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/6/2021
|SIMMS, CHAD EVERETT
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|5/6/2021
|O'CONNOR, GEORGE PHILLIP CHARLES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/6/2021
|PEREGOY, RICHARD DOUGLAS
|HANDGUN IN VEHICL:PUBLIC ROAD, ETC
|5/6/2021
|PEREGOY, RICHARD DOUGLAS
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|5/6/2021
|PEREGOY, RICHARD DOUGLAS
|LOADED HANDGUN ON PERSON
|5/6/2021
|PEREGOY, RICHARD DOUGLAS
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|5/6/2021
|PEREGOY, RICHARD DOUGLAS
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|5/6/2021
|PEREGOY, RICHARD DOUGLAS
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|5/6/2021
|SALZMAN, TIMOTHY EDWIN JR
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/6/2021
|SALZMAN, TIMOTHY EDWIN JR
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/6/2021
|SALZMAN, TIMOTHY EDWIN JR
|LOADED HANDGUN ON PERSON
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/6/2021
|SALZMAN, TIMOTHY EDWIN JR
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/6/2021
|PENROD, JEFFREY ALLEN
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/6/2021
|PENROD, JEFFREY ALLEN
|OBTAIN GOODS, MONEY-FORGERY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/6/2021
|PENROD, JEFFREY ALLEN
|ALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/6/2021
|PENROD, JEFFREY ALLEN
|ISSUE FALSE DOCUMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/6/2021
|PENROD, JEFFREY ALLEN
|FORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/6/2021
|PENROD, JEFFREY ALLEN
|ATT-BD CK/ISSUE/NSF/$1,000 TO <10K
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/6/2021
|PENROD, JEFFREY ALLEN
|BD CK/ISSUE/NSF/$1,000 TO <10K
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/6/2021
|PENROD, JEFFREY ALLEN
|BD CK/PASS/NSF/UND $1000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/6/2021
|PENROD, JEFFREY ALLEN
|ATTEMPT - THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/6/2021
|PENROD, JEFFREY ALLEN
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/6/2021
|PENROD, JEFFREY ALLEN
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/6/2021
|PENROD, JEFFREY ALLEN
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/6/2021
|WARFIELD, JOHN CLEVELAND
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/6/2021
|WARFIELD, JOHN CLEVELAND
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/6/2021
|DORSEY, CARLTON LOUIS
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/6/2021
|NELSON, RAVEN TA'NAI KASHANA
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|5/6/2021
|MATHIAS, ANGELA CHRISTINE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/6/2021
|SULLIVAN, IVAN LEROY JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/6/2021
|JOHNSON, GARRY WAYNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND