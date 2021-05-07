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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 5, 2021

Carroll County Times
May 07, 2021 6:49 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/5/2021BRIMMER, MICHAEL DUANEPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYRELEASED-UNSECURED BOND
5/5/2021BRIMMER, MICHAEL DUANEPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYRELEASED-UNSECURED BOND
5/5/2021DANGERFIELD, ROGER ALLEN JRMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+HELD AT CCDC
5/5/2021FOFANAH, GIBRIL ABU BAKARCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/5/2021FOFANAH, GIBRIL ABU BAKARCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/5/2021FOFANAH, GIBRIL ABU BAKARCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/5/2021SMITH, JOSHUA DAVIDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/5/2021SMITH, JOSHUA DAVIDFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/5/2021SMITH, JOSHUA DAVIDFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/5/2021STORM, JOHN DANIELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/5/2021TURNAGE, LATORIA KATRICEVIOLATION OF PROBATIONRELEASED-UNSECURED BOND

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