Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 5, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/5/2021
|BRIMMER, MICHAEL DUANE
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/5/2021
|BRIMMER, MICHAEL DUANE
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/5/2021
|DANGERFIELD, ROGER ALLEN JR
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|HELD AT CCDC
|5/5/2021
|FOFANAH, GIBRIL ABU BAKAR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/5/2021
|FOFANAH, GIBRIL ABU BAKAR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/5/2021
|FOFANAH, GIBRIL ABU BAKAR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/5/2021
|SMITH, JOSHUA DAVID
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/5/2021
|SMITH, JOSHUA DAVID
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/5/2021
|SMITH, JOSHUA DAVID
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/5/2021
|STORM, JOHN DANIEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/5/2021
|TURNAGE, LATORIA KATRICE
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED-UNSECURED BOND