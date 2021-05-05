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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 3, 2021

Carroll County Times
May 05, 2021 7:22 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/3/2021CRAMER, LINDA MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/3/2021CRAMER, LINDA MARIECDS ADMIN EQUIP POSS/DISTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/3/2021CRAMER, LINDA MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/3/2021CROCKER, EDWARD GEORGE JREMBEZZLE MISAPPROPRIATEHELD AT CCDC
5/3/2021CROCKER, EDWARD GEORGE JRTHEFT SCHEME: $100,000 PLUSHELD AT CCDC
5/3/2021EPONESHNIKOV, VADIM(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
5/3/2021HAINES, BARRY LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
5/3/2021HAINES, BARRY LEECDS ADMIN EQUIP POSS/DISTRELEASED-UNSECURED BOND
5/3/2021HAINES, BARRY LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/3/2021POWERS, KEITH TAAVON JRRAPE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/3/2021RICHARDSON, MICHAEL TYRONEISSUE FALSE DOCUMENTHELD AT CCDC
5/3/2021SOCKS, KENNETH PATRICKCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
5/3/2021SOCKS, KENNETH PATRICKCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
5/3/2021SOCKS, KENNETH PATRICKCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
5/3/2021SOCKS, KENNETH PATRICKCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
5/3/2021SOCKS, KENNETH PATRICKCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC

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