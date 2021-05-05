Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 3, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/3/2021
|CRAMER, LINDA MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/3/2021
|CRAMER, LINDA MARIE
|CDS ADMIN EQUIP POSS/DIST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/3/2021
|CRAMER, LINDA MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/3/2021
|CROCKER, EDWARD GEORGE JR
|EMBEZZLE MISAPPROPRIATE
|HELD AT CCDC
|5/3/2021
|CROCKER, EDWARD GEORGE JR
|THEFT SCHEME: $100,000 PLUS
|HELD AT CCDC
|5/3/2021
|EPONESHNIKOV, VADIM
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|5/3/2021
|HAINES, BARRY LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/3/2021
|HAINES, BARRY LEE
|CDS ADMIN EQUIP POSS/DIST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/3/2021
|HAINES, BARRY LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/3/2021
|POWERS, KEITH TAAVON JR
|RAPE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/3/2021
|RICHARDSON, MICHAEL TYRONE
|ISSUE FALSE DOCUMENT
|HELD AT CCDC
|5/3/2021
|SOCKS, KENNETH PATRICK
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|5/3/2021
|SOCKS, KENNETH PATRICK
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|5/3/2021
|SOCKS, KENNETH PATRICK
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|5/3/2021
|SOCKS, KENNETH PATRICK
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|5/3/2021
|SOCKS, KENNETH PATRICK
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC