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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 30 2021

Carroll County Times
May 03, 2021 7:23 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/30/2021AYUB, ASIFFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/2021BARTHOLOMEY, JEFFREY SCOTTFAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURTHELD AT CCDC
4/30/2021BRADY, OLIVIA LYNNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
4/30/2021BRADY, OLIVIA LYNNCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
4/30/2021BRADY, OLIVIA LYNNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
4/30/2021BRADY, OLIVIA LYNNCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
4/30/2021BRADY, OLIVIA LYNNCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
4/30/2021GARY, STEVEN DAVIDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/30/2021GARY, STEVEN DAVIDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/30/2021KING, DYLAN EARLFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/2021THURSTON, BRITTANY MICHELLEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND

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