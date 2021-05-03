Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 30 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/30/2021
|AYUB, ASIF
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/2021
|BARTHOLOMEY, JEFFREY SCOTT
|FAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURT
|HELD AT CCDC
|4/30/2021
|BRADY, OLIVIA LYNN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|4/30/2021
|BRADY, OLIVIA LYNN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|4/30/2021
|BRADY, OLIVIA LYNN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|4/30/2021
|BRADY, OLIVIA LYNN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|4/30/2021
|BRADY, OLIVIA LYNN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|4/30/2021
|GARY, STEVEN DAVID
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/30/2021
|GARY, STEVEN DAVID
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/30/2021
|KING, DYLAN EARL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/2021
|THURSTON, BRITTANY MICHELLE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND