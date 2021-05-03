Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 1, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/1/2021
|SCARPIGNATO, KAREN PAINTER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/1/2021
|SCARPIGNATO, KAREN PAINTER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/1/2021
|MORALES, HUGO EDWARDS
|DRIVING UNINSURED VEHICLE
|HELD AT CCDC
|5/1/2021
|MORALES, HUGO EDWARDS
|DRIVING ON REVOKED LICENSE
|HELD AT CCDC
|5/1/2021
|MORALES, HUGO EDWARDS
|DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
|HELD AT CCDC
|5/1/2021
|MORALES, HUGO EDWARDS
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|5/1/2021
|MORALES, HUGO EDWARDS
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|HELD AT CCDC
|5/1/2021
|MORALES, HUGO EDWARDS
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|5/1/2021
|MORALES, HUGO EDWARDS
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/1/2021
|HARMON, ROY DERRETT "BUCKY" 3RD
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/1/2021
|HARMON, ROY DERRETT "BUCKY" 3RD
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/1/2021
|HARMON, ROY DERRETT "BUCKY" 3RD
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/1/2021
|HARMON, ROY DERRETT "BUCKY" 3RD
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/1/2021
|HARMON, ROY DERRETT "BUCKY" 3RD
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/1/2021
|HARMON, ROY DERRETT "BUCKY" 3RD
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE