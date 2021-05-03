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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, May 1, 2021

Carroll County Times
May 03, 2021 7:24 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/1/2021SCARPIGNATO, KAREN PAINTERASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
5/1/2021SCARPIGNATO, KAREN PAINTERASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
5/1/2021MORALES, HUGO EDWARDSDRIVING UNINSURED VEHICLEHELD AT CCDC
5/1/2021MORALES, HUGO EDWARDSDRIVING ON REVOKED LICENSEHELD AT CCDC
5/1/2021MORALES, HUGO EDWARDSDRIVING ON SUSPENDED LICENSEHELD AT CCDC
5/1/2021MORALES, HUGO EDWARDSTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
5/1/2021MORALES, HUGO EDWARDSBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTHELD AT CCDC
5/1/2021MORALES, HUGO EDWARDSBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
5/1/2021MORALES, HUGO EDWARDSBURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
5/1/2021HARMON, ROY DERRETT "BUCKY" 3RDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/1/2021HARMON, ROY DERRETT "BUCKY" 3RDDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/1/2021HARMON, ROY DERRETT "BUCKY" 3RDDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/1/2021HARMON, ROY DERRETT "BUCKY" 3RDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/1/2021HARMON, ROY DERRETT "BUCKY" 3RDDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/1/2021HARMON, ROY DERRETT "BUCKY" 3RDDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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