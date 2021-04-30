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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 28, 2021

Carroll County Times
Apr 30, 2021 8:38 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/28/2021ANDERSON, KRISTIN ANEYSETRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/28/2021ANDERSON, KRISTIN ANEYSEFALSE STATEMENT TO OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/28/2021ANDERSON, KRISTIN ANEYSETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/28/2021COCA, AMY LYNALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROCHELD AT CCDC
4/28/2021COCA, AMY LYNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
4/28/2021COCA, AMY LYNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
4/28/2021COCA, AMY LYNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
4/28/2021COCA, AMY LYNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/28/2021GREEN, SHARON ANNFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
4/28/2021HERNANDEZ, JONATHANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
4/28/2021HERNANDEZ, JONATHANCON-CDS DIST-NARCHELD AT CCDC
4/28/2021HERNANDEZ, JONATHANCDS DIST-NARCHELD AT CCDC
4/28/2021HERNANDEZ, JONATHANCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
4/28/2021HERNANDEZ, JONATHANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
4/28/2021HERNANDEZ, JONATHANCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
4/28/2021PETERS, AMANDA LYNNTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/28/2021SNOW, TANYA NICOLEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/28/2021SNOW, TANYA NICOLEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/28/2021WARE, CHARLES THOMASVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC

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