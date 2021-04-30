Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 28, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/28/2021
|ANDERSON, KRISTIN ANEYSE
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/28/2021
|ANDERSON, KRISTIN ANEYSE
|FALSE STATEMENT TO OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/28/2021
|ANDERSON, KRISTIN ANEYSE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/28/2021
|COCA, AMY LYN
|ALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROC
|HELD AT CCDC
|4/28/2021
|COCA, AMY LYN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|4/28/2021
|COCA, AMY LYN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|4/28/2021
|COCA, AMY LYN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|4/28/2021
|COCA, AMY LYN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/28/2021
|GREEN, SHARON ANN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/28/2021
|HERNANDEZ, JONATHAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|4/28/2021
|HERNANDEZ, JONATHAN
|CON-CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC
|4/28/2021
|HERNANDEZ, JONATHAN
|CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC
|4/28/2021
|HERNANDEZ, JONATHAN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|4/28/2021
|HERNANDEZ, JONATHAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|4/28/2021
|HERNANDEZ, JONATHAN
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|4/28/2021
|PETERS, AMANDA LYNN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/28/2021
|SNOW, TANYA NICOLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/28/2021
|SNOW, TANYA NICOLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/28/2021
|WARE, CHARLES THOMAS
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC