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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 26, 2021

Carroll County Times
Apr 27, 2021 7:58 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/26/2021BOLGER, JEFFREY GEORGEDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
4/26/2021BOLGER, JEFFREY GEORGEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
4/26/2021BOWERSOX, KYLE DAVIDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
4/26/2021JOHNSON, BYRON EUGENE JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/26/2021KELLER, DUSTIN LEEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
4/26/2021KELLER, DUSTIN LEESEX ABUSE MINORHELD AT CCDC
4/26/2021KELLER, DUSTIN LEESEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
4/26/2021KELLER, DUSTIN LEERAPE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
4/26/2021VINCENT, LESLIE ANNEASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMSRELEASED ON BOND
4/26/2021VINCENT, LESLIE ANNEOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED ON BOND
4/26/2021VINCENT, LESLIE ANNERESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED ON BOND
4/26/2021VINCENT, LESLIE ANNEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
4/26/2021WERLANG, JAKE TALIAFERODANGEROUS WEAPON: CONCEALHELD AT CCDC
4/26/2021WERLANG, JAKE TALIAFEROASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
4/26/2021WERLANG, JAKE TALIAFEROWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
4/26/2021WERLANG, JAKE TALIAFEROTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
4/26/2021WERLANG, JAKE TALIAFEROARMED ROBBERYHELD AT CCDC

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