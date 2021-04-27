Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 26, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/26/2021
|BOLGER, JEFFREY GEORGE
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|4/26/2021
|BOLGER, JEFFREY GEORGE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/26/2021
|BOWERSOX, KYLE DAVID
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|4/26/2021
|JOHNSON, BYRON EUGENE JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/26/2021
|KELLER, DUSTIN LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/26/2021
|KELLER, DUSTIN LEE
|SEX ABUSE MINOR
|HELD AT CCDC
|4/26/2021
|KELLER, DUSTIN LEE
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/26/2021
|KELLER, DUSTIN LEE
|RAPE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/26/2021
|VINCENT, LESLIE ANNE
|ASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|RELEASED ON BOND
|4/26/2021
|VINCENT, LESLIE ANNE
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED ON BOND
|4/26/2021
|VINCENT, LESLIE ANNE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED ON BOND
|4/26/2021
|VINCENT, LESLIE ANNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|4/26/2021
|WERLANG, JAKE TALIAFERO
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|HELD AT CCDC
|4/26/2021
|WERLANG, JAKE TALIAFERO
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/26/2021
|WERLANG, JAKE TALIAFERO
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|4/26/2021
|WERLANG, JAKE TALIAFERO
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|4/26/2021
|WERLANG, JAKE TALIAFERO
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC