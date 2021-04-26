Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 23, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/23/2021
|MARCUS, STEPHANIE ANN
|THEFT: $25,000 TO UNDER $100,000
|HELD AT CCDC
|4/23/2021
|FLANARY, JENNIFER RENEE
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|4/23/2021
|BIKOI, PAUL CLAUDEL
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|4/23/2021
|BIKOI, PAUL CLAUDEL
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/23/2021
|GAINES, ROLAND
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|4/23/2021
|GREY, ERNEST LESTER JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/23/2021
|OSTRUM, ERIKA TAYLOR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/23/2021
|OSTRUM, ERIKA TAYLOR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/23/2021
|OSTRUM, ERIKA TAYLOR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/23/2021
|OSTRUM, ERIKA TAYLOR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/23/2021
|HOFFMAN, JOCELYN NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/23/2021
|HOFFMAN, JOCELYN NICOLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/23/2021
|TEMPERA, TARA SHYANN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/23/2021
|MITCHELL, PATRICK STEFAN
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/23/2021
|RENNER, DAVID CHARLES JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/23/2021
|RENNER, DAVID CHARLES JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC