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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 23, 2021

Carroll County Times
Apr 26, 2021 8:20 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/23/2021MARCUS, STEPHANIE ANNTHEFT: $25,000 TO UNDER $100,000HELD AT CCDC
4/23/2021FLANARY, JENNIFER RENEEDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
4/23/2021BIKOI, PAUL CLAUDELPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
4/23/2021BIKOI, PAUL CLAUDELBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
4/23/2021GAINES, ROLANDVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
4/23/2021GREY, ERNEST LESTER JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/23/2021OSTRUM, ERIKA TAYLORCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/23/2021OSTRUM, ERIKA TAYLORDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/23/2021OSTRUM, ERIKA TAYLORCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/23/2021OSTRUM, ERIKA TAYLORCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/23/2021HOFFMAN, JOCELYN NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/23/2021HOFFMAN, JOCELYN NICOLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/23/2021TEMPERA, TARA SHYANNFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/23/2021MITCHELL, PATRICK STEFANVIOLATION OF PROBATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/23/2021RENNER, DAVID CHARLES JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/23/2021RENNER, DAVID CHARLES JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC

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