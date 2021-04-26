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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 21-22, 2021

Carroll County Times
Apr 26, 2021 8:18 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/22/2021MACHADO, SANTOS OSMARDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
4/22/2021SAWCHUCK, TIMOTHY MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/22/2021SCOTT , KATELYNN ASHLEYTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/22/2021SCOTT , KATELYNN ASHLEYTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/22/2021FITZGERALD, RYAN DAVIDFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
4/22/2021KELLER, GARY JAMESFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/22/2021KELLER, GARY JAMESFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/22/2021DAVIS, RANDY WILLIAMVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/22/2021PHILLIPS, WILLIAM RUSCHMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED ON BOND
4/22/2021PHILLIPS, WILLIAM RUSCHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
4/22/2021PHILLIPS, WILLIAM RUSCHASSAULT-FIRST DEGREERELEASED ON BOND
4/21/2021MOORE, WILLIAM HAROLDFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY

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