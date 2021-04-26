Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 21-22, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/22/2021
|MACHADO, SANTOS OSMAR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|4/22/2021
|SAWCHUCK, TIMOTHY MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/22/2021
|SCOTT , KATELYNN ASHLEY
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/22/2021
|SCOTT , KATELYNN ASHLEY
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/22/2021
|FITZGERALD, RYAN DAVID
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/22/2021
|KELLER, GARY JAMES
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/22/2021
|KELLER, GARY JAMES
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/22/2021
|DAVIS, RANDY WILLIAM
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/22/2021
|PHILLIPS, WILLIAM RUSCH
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED ON BOND
|4/22/2021
|PHILLIPS, WILLIAM RUSCH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|4/22/2021
|PHILLIPS, WILLIAM RUSCH
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED ON BOND
|4/21/2021
|MOORE, WILLIAM HAROLD
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY