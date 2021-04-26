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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 24, 2021

Carroll County Times
Apr 26, 2021 8:22 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/24/2021BLIZZARD, WILLIAM ARTHURSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
4/24/2021BLIZZARD, WILLIAM ARTHURASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
4/24/2021BLIZZARD, WILLIAM ARTHURBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
4/24/2021SACHS, STEVEN DANIELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/24/2021SACHS, STEVEN DANIELDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/24/2021SACHS, STEVEN DANIELDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/24/2021SACHS, STEVEN DANIELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/24/2021MATHIS, KIERA ANNDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
4/24/2021MATHIS, KIERA ANNDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
4/24/2021MATHIS, KIERA ANNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
4/24/2021MATHIS, KIERA ANNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
4/24/2021POTTER, MEGAN NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/24/2021MCCOMB, MICHAEL JAMES IICDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/24/2021LASLO, GAIL MARIEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/24/2021LASLO, GAIL MARIEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/24/2021LASLO, GAIL MARIEINTOXICATED ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/24/2021LASLO, GAIL MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/24/2021LASLO, GAIL MARIEBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/24/2021LASLO, GAIL MARIEBURGLARY-THIRD DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/24/2021BILOHLAVEK, JUSTIN CHARLESASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND

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