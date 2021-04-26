Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 24, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/24/2021
|BLIZZARD, WILLIAM ARTHUR
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|4/24/2021
|BLIZZARD, WILLIAM ARTHUR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/24/2021
|BLIZZARD, WILLIAM ARTHUR
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/24/2021
|SACHS, STEVEN DANIEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/24/2021
|SACHS, STEVEN DANIEL
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/24/2021
|SACHS, STEVEN DANIEL
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/24/2021
|SACHS, STEVEN DANIEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/24/2021
|MATHIS, KIERA ANN
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/24/2021
|MATHIS, KIERA ANN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/24/2021
|MATHIS, KIERA ANN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/24/2021
|MATHIS, KIERA ANN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/24/2021
|POTTER, MEGAN NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/24/2021
|MCCOMB, MICHAEL JAMES II
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/24/2021
|LASLO, GAIL MARIE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/24/2021
|LASLO, GAIL MARIE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/24/2021
|LASLO, GAIL MARIE
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/24/2021
|LASLO, GAIL MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/24/2021
|LASLO, GAIL MARIE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/24/2021
|LASLO, GAIL MARIE
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/24/2021
|BILOHLAVEK, JUSTIN CHARLES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND