Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 20, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/20/2021
|ALEONG, KEITH HAYDEN JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/20/2021
|ALEONG, KEITH HAYDEN JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/20/2021
|BARROWCLOUGH, JOHN ANTHONY
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|4/20/2021
|BROWN, BELINDA LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/20/2021
|BROWN, BELINDA LEE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/20/2021
|DURANT, VICTORIA
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/20/2021
|FORD, RYAN JOSEPH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/20/2021
|HOLT, KEITH LEWIS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/20/2021
|SINGLEY, ELYSSIA ANNE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/20/2021
|SINGLEY, ELYSSIA ANNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE