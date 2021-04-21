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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 20, 2021

Carroll County Times
Apr 21, 2021 9:28 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/20/2021ALEONG, KEITH HAYDEN JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/20/2021ALEONG, KEITH HAYDEN JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/20/2021BARROWCLOUGH, JOHN ANTHONYFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
4/20/2021BROWN, BELINDA LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
4/20/2021BROWN, BELINDA LEECDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
4/20/2021DURANT, VICTORIAVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/20/2021FORD, RYAN JOSEPHVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/20/2021HOLT, KEITH LEWISCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/20/2021SINGLEY, ELYSSIA ANNECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/20/2021SINGLEY, ELYSSIA ANNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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