Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 17, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/17/2021
|NOVA-NOGUERA, BRYAN KENY
|(OPER,PERMIT THE OPERATION OF) SOUND AMPLIFICATIONSYSTEM FROM VEH THAT CAN BE HEARD FROM 50' OR MORE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/17/2021
|NOVA-NOGUERA, BRYAN KENY
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/17/2021
|NOVA-NOGUERA, BRYAN KENY
|DRIVING WHILE IMPAIRED BY ALCO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/17/2021
|NOVA-NOGUERA, BRYAN KENY
|DRIVING UNDER INFLU OF ALCO.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/17/2021
|NOVA-NOGUERA, BRYAN KENY
|DRIVING ON REVOKED LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/17/2021
|TRUSS, JAQUAN SHAKELL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/17/2021
|AMBUSH, JOHN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|4/17/2021
|SHOEMAKER, MARY KATHERINE
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE