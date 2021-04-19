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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 17, 2021

Carroll County Times
Apr 19, 2021 8:26 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/17/2021NOVA-NOGUERA, BRYAN KENY(OPER,PERMIT THE OPERATION OF) SOUND AMPLIFICATIONSYSTEM FROM VEH THAT CAN BE HEARD FROM 50' OR MORERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/17/2021NOVA-NOGUERA, BRYAN KENYNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/17/2021NOVA-NOGUERA, BRYAN KENYDRIVING WHILE IMPAIRED BY ALCORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/17/2021NOVA-NOGUERA, BRYAN KENYDRIVING UNDER INFLU OF ALCO.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/17/2021NOVA-NOGUERA, BRYAN KENYDRIVING ON REVOKED LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/17/2021TRUSS, JAQUAN SHAKELLCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/17/2021AMBUSH, JOHN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
4/17/2021SHOEMAKER, MARY KATHERINEVIOLATION OF PROBATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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