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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 16, 2021

Carroll County Times
Apr 19, 2021 8:24 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/16/2021HICKS, BRIAN OCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
4/16/2021REDMOND, NICHOLAS JOSEPH IIIDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLHELD AT CCDC
4/16/2021SHAW, DEWUAN ISIAIHFALSE STATEMENT TO OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/16/2021SHAW, DEWUAN ISIAIHMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/16/2021CRANE, JAMES PATRICKTHEFT LESS THAN $100.00HELD ON MULTIPLE ARRESTS
4/16/2021WILLIAMS, DANA KARYNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/16/2021SMITH, JOSHUA DAVIDMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
4/16/2021SMITH, JOSHUA DAVIDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
4/16/2021SMITH, JOSHUA DAVIDASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
4/16/2021MINUTELLO, MICHAEL PETERCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/16/2021MINUTELLO, MICHAEL PETERCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/16/2021THOMPSON, CORRY SHAWN RELEASED-UNSECURED BOND
4/16/2021THOMPSON, CORRY SHAWN RELEASED-UNSECURED BOND
4/16/2021THOMPSON, CORRY SHAWN RELEASED-UNSECURED BOND
4/16/2021THOMPSON, CORRY SHAWN(DOING FORBIDDEN ACT, FAILING TO PERFORM REQUIRED ACT) PERTAINING TO DRIVER'S LIC.RELEASED-UNSECURED BOND
4/16/2021THOMPSON, CORRY SHAWNDRIVING W/O LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
4/16/2021THOMPSON, CORRY SHAWNDRIVING ON REV OUT OF STATERELEASED-UNSECURED BOND
4/16/2021THOMPSON, CORRY SHAWNDRIVING ON SUSP. OUT OF STATERELEASED-UNSECURED BOND
4/16/2021THOMPSON, CORRY SHAWNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
4/16/2021WILLIAMS, DANA KARYNESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC
4/16/2021WILLIAMS, DANA KARYNESCAPE - FIRST DEGREEHELD AT CCDC
4/16/2021WILLIAMS, DANA KARYNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC

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