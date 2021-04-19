Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 16, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/16/2021
|HICKS, BRIAN O
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|4/16/2021
|REDMOND, NICHOLAS JOSEPH III
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|4/16/2021
|SHAW, DEWUAN ISIAIH
|FALSE STATEMENT TO OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/16/2021
|SHAW, DEWUAN ISIAIH
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/16/2021
|CRANE, JAMES PATRICK
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|4/16/2021
|WILLIAMS, DANA KARYN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/16/2021
|SMITH, JOSHUA DAVID
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|4/16/2021
|SMITH, JOSHUA DAVID
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/16/2021
|SMITH, JOSHUA DAVID
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/16/2021
|MINUTELLO, MICHAEL PETER
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/16/2021
|MINUTELLO, MICHAEL PETER
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/16/2021
|THOMPSON, CORRY SHAWN
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/16/2021
|THOMPSON, CORRY SHAWN
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/16/2021
|THOMPSON, CORRY SHAWN
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/16/2021
|THOMPSON, CORRY SHAWN
|(DOING FORBIDDEN ACT, FAILING TO PERFORM REQUIRED ACT) PERTAINING TO DRIVER'S LIC.
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/16/2021
|THOMPSON, CORRY SHAWN
|DRIVING W/O LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/16/2021
|THOMPSON, CORRY SHAWN
|DRIVING ON REV OUT OF STATE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/16/2021
|THOMPSON, CORRY SHAWN
|DRIVING ON SUSP. OUT OF STATE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/16/2021
|THOMPSON, CORRY SHAWN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/16/2021
|WILLIAMS, DANA KARYN
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC
|4/16/2021
|WILLIAMS, DANA KARYN
|ESCAPE - FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/16/2021
|WILLIAMS, DANA KARYN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC