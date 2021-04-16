Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 15, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/15/2021
|SCOTT, ANTHONY JEROME
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|PETRIK, LISA ANN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|STEPHENSON, MARK ANTHONY
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|STEPHENSON, MARK ANTHONY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|STEPHENSON, MARK ANTHONY
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|ANTHONY, VICTORIA NICOLLE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|CHEEKS, COLE MADISON
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|CHEEKS, COLE MADISON
|CDS:POSS WITH INTENT TO DISTRIBUTE: SCHOOL BUS/PROPERTY
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|CHEEKS, COLE MADISON
|CDS: COM NUIS: DIST. NARC
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|CHEEKS, COLE MADISON
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|STERNER, TRAVIS ALLEN
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/15/2021
|STERNER, TRAVIS ALLEN
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/15/2021
|STERNER, TRAVIS ALLEN
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/15/2021
|LOWERY, ROBERT THOMAS
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|LOWERY, ROBERT THOMAS
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|LOWERY, ROBERT THOMAS
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|LOWERY, ROBERT THOMAS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|LOWERY, ROBERT THOMAS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|LOWERY, ROBERT THOMAS
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|ESSEX, KEITH EUGENE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|ESSEX, KEITH EUGENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|4/15/2021
|ESSEX, KEITH EUGENE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC