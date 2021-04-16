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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 15, 2021

Carroll County Times
Apr 16, 2021 7:57 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/15/2021SCOTT, ANTHONY JEROMEDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
4/15/2021PETRIK, LISA ANNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/15/2021STEPHENSON, MARK ANTHONYINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
4/15/2021STEPHENSON, MARK ANTHONYASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
4/15/2021STEPHENSON, MARK ANTHONYASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
4/15/2021ANTHONY, VICTORIA NICOLLEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/15/2021CHEEKS, COLE MADISONCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
4/15/2021CHEEKS, COLE MADISONCDS:POSS WITH INTENT TO DISTRIBUTE: SCHOOL BUS/PROPERTYHELD AT CCDC
4/15/2021CHEEKS, COLE MADISONCDS: COM NUIS: DIST. NARCHELD AT CCDC
4/15/2021CHEEKS, COLE MADISONCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+HELD AT CCDC
4/15/2021STERNER, TRAVIS ALLENDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/15/2021STERNER, TRAVIS ALLENINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/15/2021STERNER, TRAVIS ALLENINTOXICATED ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/15/2021LOWERY, ROBERT THOMASDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
4/15/2021LOWERY, ROBERT THOMASDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERHELD AT CCDC
4/15/2021LOWERY, ROBERT THOMASDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
4/15/2021LOWERY, ROBERT THOMASCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
4/15/2021LOWERY, ROBERT THOMASCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
4/15/2021LOWERY, ROBERT THOMASCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
4/15/2021ESSEX, KEITH EUGENECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
4/15/2021ESSEX, KEITH EUGENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
4/15/2021ESSEX, KEITH EUGENECDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC

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