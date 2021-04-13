xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 12, 2021

Carroll County Times
Apr 13, 2021 10:15 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/12/2021CLAYTON, SCOTT PHILLIP MARSHALLVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
4/12/2021DUBOIS, MICHAEL ALLENDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
4/12/2021GARBACK, ANTHONY JOHNFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/12/2021HILTON, GARY EDWARDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/12/2021HILTON, GARY EDWARDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/12/2021HUSAIN, YAHYAASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
4/12/2021JOHNS, NEELY DANIELFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
4/12/2021NELLIGAR, DOMENICO WILLIAMDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
4/12/2021OSBORN, WILLIAM HENRYASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
4/12/2021POOLE, JASON ANDREWFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/12/2021ROGERS, RASHEEDAH MYISHATHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
4/12/2021TEW, JEFF ALLENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement