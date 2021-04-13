Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 12, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/12/2021
|CLAYTON, SCOTT PHILLIP MARSHALL
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|4/12/2021
|DUBOIS, MICHAEL ALLEN
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|4/12/2021
|GARBACK, ANTHONY JOHN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/12/2021
|HILTON, GARY EDWARD
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/12/2021
|HILTON, GARY EDWARD
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/12/2021
|HUSAIN, YAHYA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|4/12/2021
|JOHNS, NEELY DANIEL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/12/2021
|NELLIGAR, DOMENICO WILLIAM
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|4/12/2021
|OSBORN, WILLIAM HENRY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/12/2021
|POOLE, JASON ANDREW
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/12/2021
|ROGERS, RASHEEDAH MYISHA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/12/2021
|TEW, JEFF ALLEN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC