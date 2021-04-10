Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 9, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/9/2021
|GOODMAN, THOMAS WESLEY
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2021
|GORDON, SARAH KEELEY
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|4/9/2021
|GRAY, MARK ANTHONY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2021
|GRAY, MARK ANTHONY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2021
|GRAY, MARK ANTHONY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/9/2021
|HICKMAN, VICTOR LINN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/9/2021
|MCGEEHAN, SEAN PATRICK
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/9/2021
|MCGEEHAN, SEAN PATRICK
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/9/2021
|SPINICCHIA, MELISSA JEAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/9/2021
|SPINICCHIA, MELISSA JEAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/9/2021
|UTZ, ERIC JOSHUA
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC