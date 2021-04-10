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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 9, 2021

Carroll County Times
Apr 10, 2021 1:31 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/9/2021GOODMAN, THOMAS WESLEYTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2021GORDON, SARAH KEELEYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
4/9/2021GRAY, MARK ANTHONYFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2021GRAY, MARK ANTHONYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2021GRAY, MARK ANTHONYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
4/9/2021HICKMAN, VICTOR LINNVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/9/2021MCGEEHAN, SEAN PATRICKVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/9/2021MCGEEHAN, SEAN PATRICKFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/9/2021SPINICCHIA, MELISSA JEANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/9/2021SPINICCHIA, MELISSA JEANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/9/2021UTZ, ERIC JOSHUATRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC

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