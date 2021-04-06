xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 5, 2021

Carroll County Times
Apr 06, 2021 9:08 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/5/2021THOMPSON, PENNY ANNPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/5/2021THOMPSON, PENNY ANN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY CONTROLLED DANGEROUS SUBSTANCERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/5/2021THOMPSON, PENNY ANN(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/5/2021THOMPSON, PENNY ANN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/5/2021THOMPSON, PENNY ANN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/5/2021THOMPSON, PENNY ANNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/5/2021THOMPSON, PENNY ANNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/5/2021CARPER, DANIEL ANTHONYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/5/2021KNISELY, JAMES RYANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/5/2021ELIAS, DANIELCRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25KRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/5/2021ELIAS, DANIELFRAUD ID INFO THFT $1500-<$25KRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement