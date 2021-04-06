Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 5, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/5/2021
|THOMPSON, PENNY ANN
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/5/2021
|THOMPSON, PENNY ANN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY CONTROLLED DANGEROUS SUBSTANCE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/5/2021
|THOMPSON, PENNY ANN
|(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/5/2021
|THOMPSON, PENNY ANN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/5/2021
|THOMPSON, PENNY ANN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/5/2021
|THOMPSON, PENNY ANN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/5/2021
|THOMPSON, PENNY ANN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/5/2021
|CARPER, DANIEL ANTHONY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/5/2021
|KNISELY, JAMES RYAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/5/2021
|ELIAS, DANIEL
|CRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25K
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/5/2021
|ELIAS, DANIEL
|FRAUD ID INFO THFT $1500-<$25K
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE