Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 1, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/1/2021
|GRAEBER, WHITNEY NICOLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|4/1/2021
|JOLLIE, CARRIE ANN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/1/2021
|JOLLIE, CARRIE ANN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/1/2021
|SIES, CHARLES ANDREW
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/1/2021
|WAINWRIGHT, ROLAND CLINTON
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|4/1/2021
|WAINWRIGHT, ROLAND CLINTON
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|4/1/2021
|WAINWRIGHT, ROLAND CLINTON
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/1/2021
|WHITE, DONISIO
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|4/1/2021
|WOLFORD, ROSA MARIA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/1/2021
|YINGLING, JAMES LINDSAY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC