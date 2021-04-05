xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County, April 1, 2021

Carroll County Times
Apr 05, 2021 11:31 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/1/2021GRAEBER, WHITNEY NICOLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
4/1/2021JOLLIE, CARRIE ANNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
4/1/2021JOLLIE, CARRIE ANNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
4/1/2021SIES, CHARLES ANDREWTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
4/1/2021WAINWRIGHT, ROLAND CLINTONCON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
4/1/2021WAINWRIGHT, ROLAND CLINTONTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
4/1/2021WAINWRIGHT, ROLAND CLINTONFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/1/2021WHITE, DONISIOMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
4/1/2021WOLFORD, ROSA MARIAASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/1/2021YINGLING, JAMES LINDSAYASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement