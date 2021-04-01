Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 31, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/31/2021
|HAGA, KIRSTIN MARIE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|3/31/2021
|HAGA, KIRSTIN MARIE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|3/31/2021
|HARRIS, JAMES
|ARSON/THREAT
|HELD AT CCDC
|3/31/2021
|HARRIS, JAMES
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|3/31/2021
|HARRIS, JAMES
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|3/31/2021
|HARRIS, JAMES
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/31/2021
|HARRIS, JAMES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/31/2021
|HARRIS, JAMES
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/31/2021
|HARRIS, JAMES
|HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|3/31/2021
|GROOMES, DAVID BRIAN
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|3/31/2021
|GROOMES, DAVID BRIAN
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|3/31/2021
|GROOMES, DAVID BRIAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|3/31/2021
|GROOMES, DAVID BRIAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|3/31/2021
|GROOMES, DAVID BRIAN
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|3/31/2021
|SMITH, ANDRE DUANE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/31/2021
|CAMPBELL, COREY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC