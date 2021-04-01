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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 31, 2021

Carroll County Times
Apr 01, 2021 8:41 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/31/2021HAGA, KIRSTIN MARIEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
3/31/2021HAGA, KIRSTIN MARIEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
3/31/2021HARRIS, JAMESARSON/THREATHELD AT CCDC
3/31/2021HARRIS, JAMESMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
3/31/2021HARRIS, JAMESTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
3/31/2021HARRIS, JAMESBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/31/2021HARRIS, JAMESASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/31/2021HARRIS, JAMESASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/31/2021HARRIS, JAMESHOME INVASIONHELD AT CCDC
3/31/2021GROOMES, DAVID BRIANPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT 
3/31/2021GROOMES, DAVID BRIANRESIST/INTERFERE WITH ARREST 
3/31/2021GROOMES, DAVID BRIANCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
3/31/2021GROOMES, DAVID BRIANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
3/31/2021GROOMES, DAVID BRIANCDS: POSS W/I DIST: NARC 
3/31/2021SMITH, ANDRE DUANEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/31/2021CAMPBELL, COREYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC

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