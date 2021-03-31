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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 30, 2021

Carroll County Times
Mar 31, 2021 7:56 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/30/2021VANSICKLE, SCOTT ANDREWASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/30/2021ZAGER, RAYMOND MICHAELFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND
3/30/2021BLANKENSHIP, MELINDA DAWNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/30/2021BLANKENSHIP, MELINDA DAWNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/30/2021HEWETT, ROBERT JOHNOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-UNSECURED BOND
3/30/2021HEWETT, ROBERT JOHNRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
3/30/2021HANEY, MATTHEW JOSEPHSEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDEHELD AT CCDC

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