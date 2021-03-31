Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 30, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/30/2021
|VANSICKLE, SCOTT ANDREW
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/30/2021
|ZAGER, RAYMOND MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND
|3/30/2021
|BLANKENSHIP, MELINDA DAWN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/30/2021
|BLANKENSHIP, MELINDA DAWN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/30/2021
|HEWETT, ROBERT JOHN
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/30/2021
|HEWETT, ROBERT JOHN
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/30/2021
|HANEY, MATTHEW JOSEPH
|SEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDE
|HELD AT CCDC