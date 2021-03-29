Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 28, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/28/2021
|VOYTENKO, YEUGEN MIKOLAYOVICH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/28/2021
|LEASE, JENNIFER LEIGH
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED ON BOND
|3/28/2021
|LEASE, JENNIFER LEIGH
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED ON BOND
|3/28/2021
|LEASE, JENNIFER LEIGH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|3/28/2021
|MUSE, AMBER NICOLE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED ON BOND
|3/28/2021
|MUSE, AMBER NICOLE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED ON BOND
|3/28/2021
|MUSE, AMBER NICOLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|3/28/2021
|MUSE, ALEXANDRA MARIE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED ON BOND
|3/28/2021
|MUSE, ALEXANDRA MARIE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED ON BOND
|3/28/2021
|MUSE, ALEXANDRA MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|3/28/2021
|BAH, ELHADJ MAMADOU
|KNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/28/2021
|BAH, ELHADJ MAMADOU
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/28/2021
|BAH, ELHADJ MAMADOU
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/28/2021
|BAH, ELHADJ MAMADOU
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/28/2021
|BAH, ELHADJ MAMADOU
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/28/2021
|CAAL, NOE ESTEBAN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/28/2021
|CAAL, NOE ESTEBAN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/28/2021
|CAAL, NOE ESTEBAN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/28/2021
|EMLET, MANDI LEIGH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/28/2021
|EMLET, MANDI LEIGH
|NEGLECT OF MINOR
|HELD AT CCDC
|3/28/2021
|CUNNINGHAM, SHANE MICHAEL
|CHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSE
|HELD AT CCDC
|3/28/2021
|CUNNINGHAM, SHANE MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/28/2021
|LILLY, DARRIS CHANDIS
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/28/2021
|LILLY, DARRIS CHANDIS
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/28/2021
|LILLY, DARRIS CHANDIS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND