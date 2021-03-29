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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 28, 2021

Carroll County Times
Mar 29, 2021 8:57 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/28/2021VOYTENKO, YEUGEN MIKOLAYOVICHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
3/28/2021LEASE, JENNIFER LEIGHRECKLESS ENDANGERMENTRELEASED ON BOND
3/28/2021LEASE, JENNIFER LEIGHDISORDERLY CONDUCTRELEASED ON BOND
3/28/2021LEASE, JENNIFER LEIGHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
3/28/2021MUSE, AMBER NICOLERECKLESS ENDANGERMENTRELEASED ON BOND
3/28/2021MUSE, AMBER NICOLEDISORDERLY CONDUCTRELEASED ON BOND
3/28/2021MUSE, AMBER NICOLEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
3/28/2021MUSE, ALEXANDRA MARIERECKLESS ENDANGERMENTRELEASED ON BOND
3/28/2021MUSE, ALEXANDRA MARIEDISORDERLY CONDUCTRELEASED ON BOND
3/28/2021MUSE, ALEXANDRA MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
3/28/2021BAH, ELHADJ MAMADOUKNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/28/2021BAH, ELHADJ MAMADOUDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/28/2021BAH, ELHADJ MAMADOUDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/28/2021BAH, ELHADJ MAMADOUDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/28/2021BAH, ELHADJ MAMADOUDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/28/2021CAAL, NOE ESTEBAN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/28/2021CAAL, NOE ESTEBAN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/28/2021CAAL, NOE ESTEBAN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/28/2021EMLET, MANDI LEIGHASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/28/2021EMLET, MANDI LEIGHNEGLECT OF MINORHELD AT CCDC
3/28/2021CUNNINGHAM, SHANE MICHAELCHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSEHELD AT CCDC
3/28/2021CUNNINGHAM, SHANE MICHAELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/28/2021LILLY, DARRIS CHANDISRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
3/28/2021LILLY, DARRIS CHANDISOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-UNSECURED BOND
3/28/2021LILLY, DARRIS CHANDISASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND

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