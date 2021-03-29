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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 27, 2021

Carroll County Times
Mar 29, 2021 8:54 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/27/2021RIDGEWAY, BENJAMIN MATTHEWDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/27/2021RIDGEWAY, BENJAMIN MATTHEWDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/27/2021SHIFFLETT, KEITH ARLINCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/27/2021SHIFFLETT, KEITH ARLINCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/27/2021YOUNGER, WALTER HOWARD JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/27/2021YOUNGER, WALTER HOWARD JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/27/2021YOUNGER, WALTER HOWARD JRDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/27/2021YOUNGER, WALTER HOWARD JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/27/2021YORI, DOMINIC ANTHONYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/27/2021YORI, DOMINIC ANTHONYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/27/2021KLINE, DONALD JASONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/27/2021HORN, RICHARD BERNARDFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/27/2021SCHAUFELE, RYAN KURTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/27/2021SCHAUFELE, RYAN KURTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/27/2021SCHAUFELE, RYAN KURTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC

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