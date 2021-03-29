Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 27, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/27/2021
|RIDGEWAY, BENJAMIN MATTHEW
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/27/2021
|RIDGEWAY, BENJAMIN MATTHEW
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/27/2021
|SHIFFLETT, KEITH ARLIN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/27/2021
|SHIFFLETT, KEITH ARLIN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/27/2021
|YOUNGER, WALTER HOWARD JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/27/2021
|YOUNGER, WALTER HOWARD JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/27/2021
|YOUNGER, WALTER HOWARD JR
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/27/2021
|YOUNGER, WALTER HOWARD JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/27/2021
|YORI, DOMINIC ANTHONY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/27/2021
|YORI, DOMINIC ANTHONY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/27/2021
|KLINE, DONALD JASON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/27/2021
|HORN, RICHARD BERNARD
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/27/2021
|SCHAUFELE, RYAN KURT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/27/2021
|SCHAUFELE, RYAN KURT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/27/2021
|SCHAUFELE, RYAN KURT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC