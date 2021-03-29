Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 26, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/26/2021
|WRIGHT, CHARLES RANDY
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|3/26/2021
|BIKOI, PAUL CLAUDEL
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|3/26/2021
|WILLIAMS, LEROY CARVER
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/26/2021
|WILLIAMS, LEROY CARVER
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/26/2021
|HICKMAN, VICTOR LINN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/26/2021
|ROBERTS, MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/26/2021
|MORGAN, CARA KRISTINE
|WILLFUL MOTOR VEH (DAMAGE/TAMPER) W/O OWNERS CONSENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/26/2021
|MORGAN, CARA KRISTINE
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/26/2021
|MORGAN, CARA KRISTINE
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/26/2021
|YINGLING, KEVIN MICHAEL
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/26/2021
|YINGLING, KEVIN MICHAEL
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/26/2021
|YINGLING, KEVIN MICHAEL
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/26/2021
|SHIVER, MICHAEL WILLIAM
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/26/2021
|SHIVER, MICHAEL WILLIAM
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/26/2021
|MORT, JENNIFER MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/26/2021
|MORT, JENNIFER MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/26/2021
|MORT, JENNIFER MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/26/2021
|ROBERTS, MICHAEL
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|3/26/2021
|KIDWELL, JOHN ANTHONY III
|SOL-MURDER FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/26/2021
|GLASSEL, KRISTEN ELIZABETH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/26/2021
|KRAUSS, ADAM SEAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/26/2021
|JAMES, VICTORIA JOHANNA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/26/2021
|SHIVER, MICHAEL WILLIAM
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC