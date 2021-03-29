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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 26, 2021

Carroll County Times
Mar 29, 2021 8:50 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/26/2021WRIGHT, CHARLES RANDYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
3/26/2021BIKOI, PAUL CLAUDELPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
3/26/2021WILLIAMS, LEROY CARVERCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/26/2021WILLIAMS, LEROY CARVERCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/26/2021HICKMAN, VICTOR LINNVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
3/26/2021ROBERTS, MICHAELFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
3/26/2021MORGAN, CARA KRISTINEWILLFUL MOTOR VEH (DAMAGE/TAMPER) W/O OWNERS CONSENTRELEASED-UNSECURED BOND
3/26/2021MORGAN, CARA KRISTINETRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
3/26/2021MORGAN, CARA KRISTINETHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
3/26/2021YINGLING, KEVIN MICHAELFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/26/2021YINGLING, KEVIN MICHAELDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/26/2021YINGLING, KEVIN MICHAELINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/26/2021SHIVER, MICHAEL WILLIAMCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/26/2021SHIVER, MICHAEL WILLIAMCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/26/2021MORT, JENNIFER MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
3/26/2021MORT, JENNIFER MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
3/26/2021MORT, JENNIFER MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
3/26/2021ROBERTS, MICHAELVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
3/26/2021KIDWELL, JOHN ANTHONY IIISOL-MURDER FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/26/2021GLASSEL, KRISTEN ELIZABETHVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/26/2021KRAUSS, ADAM SEANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/26/2021JAMES, VICTORIA JOHANNAASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
3/26/2021SHIVER, MICHAEL WILLIAMFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC

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