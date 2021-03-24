Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 23, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/23/2021
|ALHASSAN, ZAYAH A
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|TAKEN BEFORE DISTRICT COURT COMMISSIONER
|3/23/2021
|ALHASSAN, ZAYAH A
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|TAKEN BEFORE DISTRICT COURT COMMISSIONER
|3/23/2021
|ALHASSAN, ZAYAH A
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|TAKEN BEFORE DISTRICT COURT COMMISSIONER
|3/23/2021
|ALHASSAN, ZAYAH A
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|TAKEN BEFORE DISTRICT COURT COMMISSIONER
|3/23/2021
|MONTGOMERY, ROBERT DAIRLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/23/2021
|MONTGOMERY, ROBERT DAIRLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/23/2021
|NOLAN, JENNIFER KATE
|ATT-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/23/2021
|NOLAN, JENNIFER KATE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/23/2021
|SCHAUFELE, RYAN KURT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/23/2021
|SCHAUFELE, RYAN KURT
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/23/2021
|SCHAUFELE, RYAN KURT
|DISTURBANCE OF THE PUBLIC PEACE AND HINDER THE FREE PASSAGE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/23/2021
|SCHAUFELE, RYAN KURT
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/23/2021
|SIMMONS, DONALD LEWIS
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|3/23/2021
|TOLSON, CHRISTOPHER JOHN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/23/2021
|TOLSON, CHRISTOPHER JOHN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/23/2021
|WHITE, DIONISIO
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND