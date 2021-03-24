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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 23, 2021

Carroll County Times
Mar 24, 2021 8:18 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/23/2021ALHASSAN, ZAYAH AMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+TAKEN BEFORE DISTRICT COURT COMMISSIONER
3/23/2021ALHASSAN, ZAYAH ATHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000TAKEN BEFORE DISTRICT COURT COMMISSIONER
3/23/2021ALHASSAN, ZAYAH ABURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTTAKEN BEFORE DISTRICT COURT COMMISSIONER
3/23/2021ALHASSAN, ZAYAH ABURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALTAKEN BEFORE DISTRICT COURT COMMISSIONER
3/23/2021MONTGOMERY, ROBERT DAIRLEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/23/2021MONTGOMERY, ROBERT DAIRLEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/23/2021NOLAN, JENNIFER KATEATT-THEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/23/2021NOLAN, JENNIFER KATETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/23/2021SCHAUFELE, RYAN KURT RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/23/2021SCHAUFELE, RYAN KURTOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/23/2021SCHAUFELE, RYAN KURTDISTURBANCE OF THE PUBLIC PEACE AND HINDER THE FREE PASSAGERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/23/2021SCHAUFELE, RYAN KURTDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/23/2021SIMMONS, DONALD LEWISCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
3/23/2021TOLSON, CHRISTOPHER JOHNFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
3/23/2021TOLSON, CHRISTOPHER JOHNFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
3/23/2021WHITE, DIONISIOFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND

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