Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 21, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/21/2021
|BAILEY, ERIN MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/21/2021
|GREEN, EDWARD JOSEPH
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|3/21/2021
|GREEN, EDWARD JOSEPH
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|3/21/2021
|MARSIT, LOUIS ROBERT
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/21/2021
|MARSIT, LOUIS ROBERT
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/21/2021
|MARSIT, LOUIS ROBERT
|DRIVING VEH IN VIOLATION FO RESTRICTED LIC REQUIREMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/21/2021
|MARSIT, LOUIS ROBERT
|DRIVING WITH ALCOHOL IN BLOOD IN VIOLATION OF COURT ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/21/2021
|ROBERTSON, KATHERINE JUSTINE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|3/21/2021
|ROBERTSON, KATHERINE JUSTINE
|FALSE STATEMENT TO OFFICER
|HELD AT CCDC
|3/21/2021
|ROBERTSON, KATHERINE JUSTINE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|3/21/2021
|ZEILER, MICHAEL ALLEN
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC