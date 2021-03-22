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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 21, 2021

Carroll County Times
Mar 22, 2021 8:35 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/21/2021BAILEY, ERIN MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/21/2021GREEN, EDWARD JOSEPHBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
3/21/2021GREEN, EDWARD JOSEPHVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
3/21/2021MARSIT, LOUIS ROBERTDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/21/2021MARSIT, LOUIS ROBERTDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/21/2021MARSIT, LOUIS ROBERTDRIVING VEH IN VIOLATION FO RESTRICTED LIC REQUIREMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/21/2021MARSIT, LOUIS ROBERTDRIVING WITH ALCOHOL IN BLOOD IN VIOLATION OF COURT ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/21/2021ROBERTSON, KATHERINE JUSTINERESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
3/21/2021ROBERTSON, KATHERINE JUSTINEFALSE STATEMENT TO OFFICERHELD AT CCDC
3/21/2021ROBERTSON, KATHERINE JUSTINETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
3/21/2021ZEILER, MICHAEL ALLENCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC

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