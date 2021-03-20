Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 19, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|3/19/2021
|BURNHAM, WALTER JAMES
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/19/2021
|BURNHAM, WALTER JAMES
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|3/19/2021
|BURNHAM, WALTER JAMES
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|3/19/2021
|KANE, KATRINA ROSE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|3/19/2021
|FRISBY, DEREK LIONEL
|3/19/2021
|FRISBY, DEREK LIONEL
|3/19/2021
|FRISBY, DEREK LIONEL
|DISORDERLY CONDUCT
|3/19/2021
|FRISBY, DEREK LIONEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|3/19/2021
|SHIRCLIFF, TADD WESLEY
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/19/2021
|SHIRCLIFF, TADD WESLEY
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/19/2021
|SHIRCLIFF, TADD WESLEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/19/2021
|SHIRCLIFF, TADD WESLEY
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/19/2021
|LOVELL, AMANDA
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|3/19/2021
|LOVELL, AMANDA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|3/19/2021
|LOVELL, AMANDA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/19/2021
|BRAMAN, ROBERT OLIVER JR
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/19/2021
|BRAMAN, ROBERT OLIVER JR
|SEX ABUSE MINOR
|HELD AT CCDC
|3/19/2021
|HAISCHER, ANDREW FRANCIS
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/19/2021
|HAISCHER, ANDREW FRANCIS
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/19/2021
|RUFFNER, KEITH C 3RD
|VIOLATE EXTREME PROT ORDER
|HELD AT CCDC
|3/19/2021
|RUFFNER, KEITH C 3RD
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|3/19/2021
|RUFFNER, KEITH C 3RD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC