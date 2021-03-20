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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 19, 2021

Carroll County Times
Mar 20, 2021 9:11 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

3/19/2021BURNHAM, WALTER JAMESVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/19/2021BURNHAM, WALTER JAMESMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
3/19/2021BURNHAM, WALTER JAMESVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
3/19/2021KANE, KATRINA ROSEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
3/19/2021FRISBY, DEREK LIONEL  
3/19/2021FRISBY, DEREK LIONEL  
3/19/2021FRISBY, DEREK LIONELDISORDERLY CONDUCT 
3/19/2021FRISBY, DEREK LIONELASSAULT-SECOND DEGREE 
3/19/2021SHIRCLIFF, TADD WESLEYDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
3/19/2021SHIRCLIFF, TADD WESLEYDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
3/19/2021SHIRCLIFF, TADD WESLEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
3/19/2021SHIRCLIFF, TADD WESLEYCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-UNSECURED BOND
3/19/2021LOVELL, AMANDACDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
3/19/2021LOVELL, AMANDACDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
3/19/2021LOVELL, AMANDACDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/19/2021BRAMAN, ROBERT OLIVER JRSEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
3/19/2021BRAMAN, ROBERT OLIVER JRSEX ABUSE MINORHELD AT CCDC
3/19/2021HAISCHER, ANDREW FRANCISFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/19/2021HAISCHER, ANDREW FRANCISFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/19/2021RUFFNER, KEITH C 3RDVIOLATE EXTREME PROT ORDERHELD AT CCDC
3/19/2021RUFFNER, KEITH C 3RDCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
3/19/2021RUFFNER, KEITH C 3RDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC

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