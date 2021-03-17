Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 16, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/16/2021
|BEACH, JAMES RYAN
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/16/2021
|BEACH, JAMES RYAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/16/2021
|BEACH, JAMES RYAN
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/16/2021
|BELL, THOMAS EUGENE SR
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|3/16/2021
|EMENYONU, MICHAEL VICTOR
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|3/16/2021
|GAINES, DEQUAN TYHEEM
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/16/2021
|HOEHN, KATHLEEN ELIZABETH
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|3/16/2021
|HOEHN, KATHLEEN ELIZABETH
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC
|3/16/2021
|MCCONNELL, WILLIAM JAMES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/16/2021
|SELBY, TODD ALLEN
|DUI
|HELD AT CCDC