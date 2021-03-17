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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, March 16, 2021

Carroll County Times
Mar 17, 2021 12:45 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/16/2021BEACH, JAMES RYAN RELEASED-UNSECURED BOND
3/16/2021BEACH, JAMES RYANASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
3/16/2021BEACH, JAMES RYANBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-UNSECURED BOND
3/16/2021BELL, THOMAS EUGENE SRDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLHELD AT CCDC
3/16/2021EMENYONU, MICHAEL VICTORTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
3/16/2021GAINES, DEQUAN TYHEEMVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/16/2021HOEHN, KATHLEEN ELIZABETHFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
3/16/2021HOEHN, KATHLEEN ELIZABETHESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC
3/16/2021MCCONNELL, WILLIAM JAMESASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/16/2021SELBY, TODD ALLENDUIHELD AT CCDC

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