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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 13, 2021

Carroll County Times
Mar 15, 2021 6:30 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

3/13/2021GARZA, MATEO GARZAASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/13/2021WINGO, JOSEPH THOMASTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
3/13/2021WINGO, JOSEPH THOMASCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/13/2021WINGO, JOSEPH THOMASCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
3/13/2021WINGO, JOSEPH THOMASCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
3/13/2021BRAITSCH, SCOTT ALANCON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
3/13/2021BRAITSCH, SCOTT ALANTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
3/13/2021BURROUGHS, RICHARD KEITHCON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
3/13/2021BURROUGHS, RICHARD KEITHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
3/13/2021DAVIDSON, JOSHUA JAMESASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
3/13/2021DAVIDSON, JOSHUA JAMESDISORDERLY CONDUCTRELEASED ON BOND
3/13/2021RUNKLES, TALLON NATHANIALASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/13/2021RUNKLES, TALLON NATHANIALASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/13/2021COCA, AMY LYNPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETRELEASED-UNSECURED BOND
3/13/2021COCA, AMY LYNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
3/13/2021COCA, AMY LYNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
3/13/2021COCA, AMY LYNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
3/13/2021COCA, AMY LYNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
3/13/2021COCA, AMY LYNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND

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