Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 13, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|3/13/2021
|GARZA, MATEO GARZA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/13/2021
|WINGO, JOSEPH THOMAS
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|3/13/2021
|WINGO, JOSEPH THOMAS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/13/2021
|WINGO, JOSEPH THOMAS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|3/13/2021
|WINGO, JOSEPH THOMAS
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|3/13/2021
|BRAITSCH, SCOTT ALAN
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/13/2021
|BRAITSCH, SCOTT ALAN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/13/2021
|BURROUGHS, RICHARD KEITH
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/13/2021
|BURROUGHS, RICHARD KEITH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/13/2021
|DAVIDSON, JOSHUA JAMES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|3/13/2021
|DAVIDSON, JOSHUA JAMES
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED ON BOND
|3/13/2021
|RUNKLES, TALLON NATHANIAL
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/13/2021
|RUNKLES, TALLON NATHANIAL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/13/2021
|COCA, AMY LYN
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/13/2021
|COCA, AMY LYN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/13/2021
|COCA, AMY LYN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/13/2021
|COCA, AMY LYN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/13/2021
|COCA, AMY LYN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/13/2021
|COCA, AMY LYN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND