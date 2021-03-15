Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 12, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/12/2021
|BELL, LUKE ADRIAN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|3/12/2021
|SOUARE, KARAMO ARAPHAN
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/12/2021
|SOUARE, KARAMO ARAPHAN
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/12/2021
|SOUARE, KARAMO ARAPHAN
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/12/2021
|SOUARE, KARAMO ARAPHAN
|POSSESSING FICTITIOUS LIC
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/12/2021
|SOUARE, KARAMO ARAPHAN
|DISPLAY FICTITIOUS LIC
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/12/2021
|SOUARE, KARAMO ARAPHAN
|FRAUD-PER. IDENT. AVOID PROS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/12/2021
|SOUARE, KARAMO ARAPHAN
|FALSE STATEMENT TO OFFICER
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/12/2021
|TORREYSON, AMBER ROSEMARIE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/12/2021
|GLASSEL, KRISTEN ELIZABETH
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/12/2021
|SOUARE, KARAMO ARAPHAN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|3/12/2021
|RUCKER, KRISTA NICOLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/12/2021
|BURGETT, BRETT AUSTIN
|FAILURE TO APPEAR