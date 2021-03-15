xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 12, 2021

Carroll County Times
Mar 15, 2021 6:28 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/12/2021BELL, LUKE ADRIANVIOLATE PROTECTIVE ORDER 
3/12/2021SOUARE, KARAMO ARAPHANDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.HELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/12/2021SOUARE, KARAMO ARAPHANDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/12/2021SOUARE, KARAMO ARAPHANDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/12/2021SOUARE, KARAMO ARAPHANPOSSESSING FICTITIOUS LICHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/12/2021SOUARE, KARAMO ARAPHANDISPLAY FICTITIOUS LICHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/12/2021SOUARE, KARAMO ARAPHANFRAUD-PER. IDENT. AVOID PROSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/12/2021SOUARE, KARAMO ARAPHANFALSE STATEMENT TO OFFICERHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/12/2021TORREYSON, AMBER ROSEMARIEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/12/2021GLASSEL, KRISTEN ELIZABETHDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
3/12/2021SOUARE, KARAMO ARAPHANFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
3/12/2021RUCKER, KRISTA NICOLEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/12/2021BURGETT, BRETT AUSTINFAILURE TO APPEAR

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement
Advertisement