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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 6, 2021

Carroll County Times
Mar 08, 2021 7:59 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/6/2021WASHINGTON, MALCOLM SHABAZZTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/6/2021TOWLES, MICHAEL DAVIDTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/6/2021EADER, DAVID LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/6/2021EADER, DAVID LEECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
3/6/2021EADER, DAVID LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
3/6/2021EADER, DAVID LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/6/2021SMITH, JOAQUIN ANTONIOFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC

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