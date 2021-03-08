Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 6, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/6/2021
|WASHINGTON, MALCOLM SHABAZZ
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/6/2021
|TOWLES, MICHAEL DAVID
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/6/2021
|EADER, DAVID LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/6/2021
|EADER, DAVID LEE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|3/6/2021
|EADER, DAVID LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|3/6/2021
|EADER, DAVID LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/6/2021
|SMITH, JOAQUIN ANTONIO
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC