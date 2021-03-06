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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 5, 2021

Carroll County Times
Mar 06, 2021 12:11 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/5/2021MORGAN, ANTHONY LEEILLEGAL POSS AMMO 
3/5/2021MORGAN, ANTHONY LEEHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC 
3/5/2021MORGAN, ANTHONY LEELOADED HANDGUN IN VEHICLE 
3/5/2021MORGAN, ANTHONY LEEPOSSESSION OF FIREARMS 
3/5/2021MORGAN, ANTHONY LEEREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION 
3/5/2021MORGAN, ANTHONY LEEFIREARM POSS W/FELONY CONVICTION 
3/5/2021NELSON, STEVEN AFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSHELD AT CCDC
3/5/2021NELSON, STEVEN ATHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
3/5/2021NELSON, STEVEN AOBTAIN GOODS, MONEY-FORGERYHELD AT CCDC
3/5/2021NELSON, STEVEN AISSUE COUNTERFEIT ORDERHELD AT CCDC
3/5/2021NELSON, STEVEN AALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.HELD AT CCDC
3/5/2021NELSON, STEVEN AFORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTSHELD AT CCDC
3/5/2021NELSON, STEVEN AISSUE FALSE DOCUMENTHELD AT CCDC
3/5/2021WEINREICH, DONALD JAMES JRFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
3/5/2021X, RASHEED MARQUISE HELD AT CCDC

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