Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 5, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/5/2021
|MORGAN, ANTHONY LEE
|ILLEGAL POSS AMMO
|3/5/2021
|MORGAN, ANTHONY LEE
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|3/5/2021
|MORGAN, ANTHONY LEE
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|3/5/2021
|MORGAN, ANTHONY LEE
|POSSESSION OF FIREARMS
|3/5/2021
|MORGAN, ANTHONY LEE
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|3/5/2021
|MORGAN, ANTHONY LEE
|FIREARM POSS W/FELONY CONVICTION
|3/5/2021
|NELSON, STEVEN A
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|3/5/2021
|NELSON, STEVEN A
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|3/5/2021
|NELSON, STEVEN A
|OBTAIN GOODS, MONEY-FORGERY
|HELD AT CCDC
|3/5/2021
|NELSON, STEVEN A
|ISSUE COUNTERFEIT ORDER
|HELD AT CCDC
|3/5/2021
|NELSON, STEVEN A
|ALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.
|HELD AT CCDC
|3/5/2021
|NELSON, STEVEN A
|FORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTS
|HELD AT CCDC
|3/5/2021
|NELSON, STEVEN A
|ISSUE FALSE DOCUMENT
|HELD AT CCDC
|3/5/2021
|WEINREICH, DONALD JAMES JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/5/2021
|X, RASHEED MARQUISE
|HELD AT CCDC