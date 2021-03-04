Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 3, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/3/2021
|LUBY, TYTEEYANA DENA
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED ON BOND
|3/3/2021
|LUBY, TYTEEYANA DENA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|3/3/2021
|HOLTSCHNEIDER, KACEY ANN
|ANIMAL CRUEL FAIL: PROVIDE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/3/2021
|HOLTSCHNEIDER, KACEY ANN
|ANIMAL CRUELTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/3/2021
|EAFRATI, STEVEN NATHAWAY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|3/3/2021
|MACHADO-ALVARADO, JUAN EBER
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/3/2021
|SMALL, JAMES THOMAS SR
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/3/2021
|SMALL, JAMES THOMAS SR
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND