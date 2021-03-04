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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 3, 2021

Carroll County Times
Mar 04, 2021 8:15 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/3/2021LUBY, TYTEEYANA DENARESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED ON BOND
3/3/2021LUBY, TYTEEYANA DENAASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
3/3/2021HOLTSCHNEIDER, KACEY ANNANIMAL CRUEL FAIL: PROVIDERELEASED-UNSECURED BOND
3/3/2021HOLTSCHNEIDER, KACEY ANNANIMAL CRUELTYRELEASED-UNSECURED BOND
3/3/2021EAFRATI, STEVEN NATHAWAYASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
3/3/2021MACHADO-ALVARADO, JUAN EBERFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/3/2021SMALL, JAMES THOMAS SRDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
3/3/2021SMALL, JAMES THOMAS SRDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND

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