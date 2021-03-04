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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 2, 2021

Carroll County Times
Mar 04, 2021 8:14 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/2/2021GIBSON, JACOB ETHANINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
3/2/2021GIBSON, JACOB ETHANDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
3/2/2021SMITH, GRAFTON KHRYSTOPHERVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
3/2/2021SMITH, GRAFTON KHRYSTOPHERASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/2/2021SMITH, GRAFTON KHRYSTOPHERASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/2/2021KAICKE, FRED JAMESFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
3/2/2021RICHARDSON, DAMON DANIELLECON-THEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
3/2/2021RICHARDSON, DAMON DANIELLETHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
3/2/2021GROFT, LISA ANNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
3/2/2021GROFT, LISA ANNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
3/2/2021KELLER, GARY JAMESCDS DIST-NARCRELEASED-UNSECURED BOND
3/2/2021KELLER, GARY JAMESCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
3/2/2021KELLER, GARY JAMESCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
3/2/2021HARMAN, BRIAN PHILLIPASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/2/2021HARMAN, BRIAN PHILLIPASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/2/2021PADILLA, CANDICE ALICIAFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/2/2021DAUBERT, VERNA LYNNTHEFT:$10,000 TO UND $100,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/2/2021MARTIN, ANTOINETTE VICTORIAASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/2/2021MAGEDANZ, ZOE JENNATHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC

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