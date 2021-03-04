Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 2, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/2/2021
|GIBSON, JACOB ETHAN
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|3/2/2021
|GIBSON, JACOB ETHAN
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|3/2/2021
|SMITH, GRAFTON KHRYSTOPHER
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|3/2/2021
|SMITH, GRAFTON KHRYSTOPHER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/2/2021
|SMITH, GRAFTON KHRYSTOPHER
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/2/2021
|KAICKE, FRED JAMES
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|3/2/2021
|RICHARDSON, DAMON DANIELLE
|CON-THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/2/2021
|RICHARDSON, DAMON DANIELLE
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/2/2021
|GROFT, LISA ANN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/2/2021
|GROFT, LISA ANN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/2/2021
|KELLER, GARY JAMES
|CDS DIST-NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/2/2021
|KELLER, GARY JAMES
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/2/2021
|KELLER, GARY JAMES
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/2/2021
|HARMAN, BRIAN PHILLIP
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/2/2021
|HARMAN, BRIAN PHILLIP
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/2/2021
|PADILLA, CANDICE ALICIA
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/2/2021
|DAUBERT, VERNA LYNN
|THEFT:$10,000 TO UND $100,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/2/2021
|MARTIN, ANTOINETTE VICTORIA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/2/2021
|MAGEDANZ, ZOE JENNA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC