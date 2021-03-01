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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 28, 2021

Carroll County Times
Mar 01, 2021 9:01 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/28/2021GOGU, LINDSAY ELIZABETHDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/28/2021GOGU, LINDSAY ELIZABETHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/28/2021KEPLINGER, FOREST PAULTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
2/28/2021ADAMS, JOHN JOSEPHFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/28/2021HALL, JENNIFER ANNTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/28/2021HALL, JENNIFER ANNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/28/2021THOMAS, TERRYTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/28/2021JAMES, ANITA SABRINAFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
2/28/2021JAMES, ANITA SABRINAFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
2/28/2021JAMES, ANITA SABRINATHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
2/28/2021JAMES, ANITA SABRINACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/28/2021JAMES, ANITA SABRINAFRAUD-PER. IDENT. AVOID PROSRELEASED-UNSECURED BOND

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