Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 28, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/28/2021
|GOGU, LINDSAY ELIZABETH
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/28/2021
|GOGU, LINDSAY ELIZABETH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/28/2021
|KEPLINGER, FOREST PAUL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/28/2021
|ADAMS, JOHN JOSEPH
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/28/2021
|HALL, JENNIFER ANN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/28/2021
|HALL, JENNIFER ANN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/28/2021
|THOMAS, TERRY
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/28/2021
|JAMES, ANITA SABRINA
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/28/2021
|JAMES, ANITA SABRINA
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/28/2021
|JAMES, ANITA SABRINA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/28/2021
|JAMES, ANITA SABRINA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/28/2021
|JAMES, ANITA SABRINA
|FRAUD-PER. IDENT. AVOID PROS
|RELEASED-UNSECURED BOND