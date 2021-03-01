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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 26, 2021

Carroll County Times
Mar 01, 2021 8:56 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/26/2021FIROR, ANGELA RENEEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
2/26/2021FARROW, CHRISTINA LEIGH GROVEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
2/26/2021BRANT, CHRISTOPHER CHARLIEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
2/26/2021BRANT, CHRISTOPHER CHARLIEDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-UNSECURED BOND
2/26/2021BRANT, CHRISTOPHER CHARLIEDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
2/26/2021BRANT, CHRISTOPHER CHARLIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
2/26/2021BRANT, CHRISTOPHER CHARLIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/26/2021SIMMS, CHAD EVERETTFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
2/26/2021PILLI, ERIC VINCENTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/26/2021BERNSTEIN, JARED ALLENFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
2/26/2021SERRANO, ALEXISVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/26/2021STANFORD, KEVIN JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/26/2021BILLY, SHANELLE NICOLEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND

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