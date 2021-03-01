Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 26, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/26/2021
|FIROR, ANGELA RENEE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|2/26/2021
|FARROW, CHRISTINA LEIGH GROVE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|2/26/2021
|BRANT, CHRISTOPHER CHARLIE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/26/2021
|BRANT, CHRISTOPHER CHARLIE
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/26/2021
|BRANT, CHRISTOPHER CHARLIE
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/26/2021
|BRANT, CHRISTOPHER CHARLIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/26/2021
|BRANT, CHRISTOPHER CHARLIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/26/2021
|SIMMS, CHAD EVERETT
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/26/2021
|PILLI, ERIC VINCENT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/26/2021
|BERNSTEIN, JARED ALLEN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|2/26/2021
|SERRANO, ALEXIS
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/26/2021
|STANFORD, KEVIN JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/26/2021
|BILLY, SHANELLE NICOLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND