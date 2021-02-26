Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 24, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/24/2021
|MARTIN, CHARLES RYAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/24/2021
|COOK, JAMES CONNER
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/24/2021
|HORNUNG, AUSTIN KENNETH PRICE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/24/2021
|HORNUNG, AUSTIN KENNETH PRICE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/24/2021
|HORNUNG, AUSTIN KENNETH PRICE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/24/2021
|HORNUNG, AUSTIN KENNETH PRICE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/24/2021
|HORNUNG, AUSTIN KENNETH PRICE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/24/2021
|GONZALEZ, BRITTANY MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|2/24/2021
|GONZALEZ, BRITTANY MARIE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|2/24/2021
|GONZALEZ, BRITTANY MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|2/24/2021
|BALAZ, LOGAN SEAN
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|2/24/2021
|BALAZ, LOGAN SEAN
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|2/24/2021
|BALAZ, LOGAN SEAN
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|2/24/2021
|BALAZ, LOGAN SEAN
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|2/24/2021
|BALAZ, LOGAN SEAN
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|2/24/2021
|BALAZ, LOGAN SEAN
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|2/24/2021
|BALAZ, LOGAN SEAN
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|2/24/2021
|BALAZ, LOGAN SEAN
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|2/24/2021
|BALAZ, LOGAN SEAN
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|2/24/2021
|BALAZ, LOGAN SEAN
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|2/24/2021
|THOMPSON, SHELBY ELIZABETH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|2/24/2021
|THOMPSON, SHELBY ELIZABETH
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|2/24/2021
|STONESIFER, NICHOLAS ROBERT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC