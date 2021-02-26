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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 24, 2021

Carroll County Times
Feb 26, 2021 8:58 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/24/2021MARTIN, CHARLES RYANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/24/2021COOK, JAMES CONNERVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/24/2021HORNUNG, AUSTIN KENNETH PRICECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
2/24/2021HORNUNG, AUSTIN KENNETH PRICECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
2/24/2021HORNUNG, AUSTIN KENNETH PRICECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/24/2021HORNUNG, AUSTIN KENNETH PRICECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/24/2021HORNUNG, AUSTIN KENNETH PRICECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/24/2021GONZALEZ, BRITTANY MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED TO OTHER AGENCY
2/24/2021GONZALEZ, BRITTANY MARIECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED TO OTHER AGENCY
2/24/2021GONZALEZ, BRITTANY MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED TO OTHER AGENCY
2/24/2021BALAZ, LOGAN SEANPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
2/24/2021BALAZ, LOGAN SEANPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
2/24/2021BALAZ, LOGAN SEANPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
2/24/2021BALAZ, LOGAN SEANPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
2/24/2021BALAZ, LOGAN SEANPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
2/24/2021BALAZ, LOGAN SEANCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
2/24/2021BALAZ, LOGAN SEANCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
2/24/2021BALAZ, LOGAN SEANCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
2/24/2021BALAZ, LOGAN SEANCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
2/24/2021BALAZ, LOGAN SEANCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
2/24/2021THOMPSON, SHELBY ELIZABETHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
2/24/2021THOMPSON, SHELBY ELIZABETHCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
2/24/2021STONESIFER, NICHOLAS ROBERTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC

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